Tűzvésztől tartanak a szomszédok: utcára folyik a szemét egy szentesi udvarból

Nem szép látvány. A kapu előtt is áll egy szemétkupac, de a java a kerítés mögött halmozódott fel.

Fotó: Majzik Attila

Egy olvasónk jelezte, az egyik szentesi utcában tarthatatlanná vált a helyzet, az utcára dől már a sok szemét az egyik házból. A Gergely utcába kanyarodva gondosan ápolt porták, szépen elgereblyézett kertek fogadják a látogatót, egy ház előtt azonban nekünk is szemet szúr a hulladékkupac. A kerítésen átnézve még rosszabb a látvány: a lécek mögött legalább két méter magasságig tornyosul a műanyag, a fém, a fa és egyéb hulladék. A szeméthegy első ránézésre is tűzveszélyesnek tűnik, amellett, hogy az ilyen hely kedvelt tanyájuk a rágcsálóknak.A szomszédok ismerik az ott élőket, de a kapun belül már nagyon rég nem járt közülük senki. – Egyszerű emberek, a férfi dolgozik, az anyukája már legalább tíz éve nagyon beteges. Régebben ő tartott rendet a ház körül, de manapság már nem foglalkozik ezzel senki, a fiatalember hazahord mindent. Borzasztó, ami ott van, mindenki szörnyülködik rajta az utcából. Nemcsak csúnya, de tűzveszélyes is. A nyári forróságban elég egy üvegdarab, amitől kigyulladhat az egész. – meséli az egyik szomszéd. Az idős hölgy név nélkül nyilatkozott, nem akar haragot. Elmondta, egyébként segítőkész embernek ismeri a fiatalabb szomszédot.Egy másik utcabelivel beszélgetve kiderült, a rengeteg hulladékot valószínűleg tüzelőnek szánja a fiatalember. A szintén neve elhallgatását kérő hölgy feljebb lakik az utcában, így őt annyira nem érinti a probléma, de ismeri a családot.– A fiatalembernek rendes állása van. Nagyon dolgos, akármire kérik, azt meg tudja csinálni. Azt mondják, a sok holmi a fűtés miatt van az udvarban, azzal tüzelnek. Úgy tudom, hogy a közvetlen szomszédok régebben szóltak a tűzoltóknak, de azok se nagyon tudtak vele mit kezdeni, csak arrébb pakoltatták a fal tövéből a rengeteg limlomot – mesélte egy idősebb nő.A házhoz visszasétálva a fiatalemberrel is találkoztunk. Épp egy kábeldarabot csupaszított a kerítés mellett. Megpróbáltunk szóba elegyedni vele, de a helyzettel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni. A ház előtti hulladékkupacról annyit mondott, nem az övé, azt valaki más hordta a kapuja elé.