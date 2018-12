Valóra váltak a kívánságok: Erdélybe vitték a szeretetet a szentesi katonák

Valóra váltak a kívánságok. Az otthon kis lakói nagy örömmel fogadták a katonák ajándékait. Fotó: Brezovai Zoltán

Erdély szívében, Felsősófalván található a Böjte Csaba által működtetett Remény Napköziotthon, amelynek tizenhat lakója egy levélben írta meg vágyait az „Angyalkának". Ez a levél jutott a szentesi katonák kezébe, akik azonnal gyűjtésbe kezdtek. Rövid időn belül rengeteg adomány gyűlt össze, amihez hozzájárultak a Szentesi Rendőrkapitányság dolgozói is. A gyerekek kívánságai mellett még számtalan egyéb hasznos felajánlás is érkezett: tartós élelmiszer, ruha, cipő és kerékpárok.A hatalmas mennyiségű felajánlás láttán a szervezőknek, Ládi Zsolt zászlósnak, Brezovai Zoltán törzsőrmesternek és Gömzsik Roland szakaszvezetőnek az adományok kijuttatása okozta a legnagyobb kihívást. Szerencsére ekkor újabb segítőkre találtak a Metalcom Zrt. és a szegvári önkormányzat vezetőségében, akik egy- egy mikrobuszt ajánlottak fel az ajándékok szállítására, majd később a Metalcom Zrt. és a Hungerit Zrt. dolgozói is beszálltak az adománygyűjtésbe.A kis csapat december hetedikén indult el rengeteg szeretettel felpakolva a közel ötszáz kilométeres útra Erdélybe, hogy személyesen juttassák célba az összegyűjtött felajánlásokat. A következő nap nagy mosolyt csalt a gyermekek arcára, amikor kézbe vehették és kibonthatták ajándékaikat. A játékokon túl számos kerékpár és hangszer találta meg apró gazdáját. Az otthon vezetője meghatódva osztozott a gyermekek boldogságában, és könnyeivel küszködve fogadta a hídépítő zászlóalj katonái által összegyűjtött pénzadományt, amely óriási meglepetés volt számára.Az alakulat katonái most úgy gondolják, ha valamit igazán akarnak, azt összefogással a nehézségek ellenére is teljesíteni lehet, és abban is biztosak, hogy a történet itt még nem ér véget.