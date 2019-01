Las Vegasban mutatkozott be a világ egyik legokosabb mosó- és szárítógépe - fotók

Az LG Las Vegasban, a 2019-es CES-en mutatja be új, ultranagy kapacitású mosógépét és szárítógépét, amely a szakkiállítás innovációs díját is kiérdemelte. A mosógépből, az alatta elhelyezhető, a kényesebb textíliák tisztítására tervezett minimosógépből, valamint a hőszivattyús technológiát használó DUAL Inverter Heat Pump™ szárítógépből álló teljes ruhaápolási rendszer segítségével egyszerre mosható két töltet ruha, egy harmadik adag pedig kíméletesen, alacsony hőfokon szárítható. A rendszernek része a wifi-csatlakozás és az okosplatform is, amivel immár a mosás is intelligenssé válik.Az új, nagy kapacitású mosógép és a szárító egyaránt óriási, közel 70 centiméter átmérőjű betöltőnyílással rendelkezik, így rendkívül könnyű a ruhák be- és kipakolása. Miközben a fő mosógép a nagyobb mennyiségű ruha tisztítását végzi, addig – ezzel egyidőben - az alatta elhelyezett SideKick minimosógépben egy kisebb töltet kíméletes ápolást igénylő ruhanemű mosása futhat. A megnövelt kapacitásnak és a párhuzamos működésnek köszönhetően az LG TWINWash ideális választás a nagyobb családok számára, hiszen egyszerre belefér akár egy dupla paplan és egy teljes ágyneműhuzat-szett.Az új készülék egyszerre végzi nagyobb hatékonysággal és rövidebb idő alatt a mosást, mégpedig az olyan modern technológiáknak köszönhetően, mint amilyen a TurboWash™360°. Ez öt erőteljes vízfúvókával és a 6Motion™ megoldással éri el azt, hogy a víz mélyen behatolhasson a szövet szálainak belsejébe. Az új szárítógép Dual Inverter Heat Pump (kettős inverter hőszivattyú) technológiája a még energiatakarékosabb működés mellett alacsonyabb szárítási hőmérsékletet tesz lehetővé, így a kíméletesen szárított ruhák tartósabbak lesznek és kevésbé mennek össze. A készülék öntisztító funkciója megakadályozza, hogy a kondenzátorban felgyűljenek a finom textilmaradványok és szöszök, így egyrészt nem romlik a meleg levegő áramlásának hatékonysága, vagyis javul a szárítás hatékonysága, másrészt időt spórol a felhasználók számára, hiszen nem kell vesződni a tisztítással.A wifi-csatlakozás és a SmartThinQ okosplatform révén a mosó- és a szárítógép kompatibilis mind a Google, mind az Amazon hangalapú asszisztensével, így — más funkciók mellett — a gép be- és kikapcsolása, a mosási és szárítási ciklus elindítása és leállítása, a mosási és szárítási ciklus állapotának ellenőrzése mind elvégezhető egy-egy hangutasítással vagy egy okostelefonos alkalmazáson keresztül. A szárítógép Smart Pairing funkciójának köszönhetően nincs szükség a szárítási program manuális kiválasztására, hiszen az LG intelligens technológiája felajánlja az optimális beállítást."Az LG TWINWash rendszere a 2015-ös bemutatása óta folyamatosan demonstrálja vállalatunk elkötelezettségét amellett, hogy a mosás terén is szüntelen innovációval és intelligens készülékekkel tegyük még kényelmesebbé vevőink mindennapjait" — mondta Song Dae-hyun, az LG háztartási elektronika és légkondicináló üzletágának elnöke. Az LG új mosó- és szárítógépe új, a készülékeknek luxusmegjelenést kölcsönző Black Steel borítással is elérhető lesz.