Mentőt hívtak Demcsák Zsuzsához - férje vette észre, hogy nagy a baj

Drámai fordulat következett be Demcsák Zsuzsa életében, miután megérkezett a férje. Csütörtökön még úszott a boldogságban, hogy Krishant három hónap várakozás után ismét magához ölelheti, a férfinak ugyanis aznap szállt le gépe. A Liszt Ferenc reptéren a Bors is szemtanúja volt az örömmámornak, ahogy a tévés remegve öleli és csókolja hitvesét, a mennyországból azonban hamar a pokol kapujában találta magát a házaspár, és az első szerelmes éjszakát másnap óriási ijedtség tette tönkre -Demcsák Zsuzsa ugyanis váratlanul rosszul lett óbudai otthonában, és mentőt kellett hívni hozzá. Férje vette észre, hogy nagy a baj, az ő segélykiáltását hallották meg a szomszédok is.A Bors munkatársa a nap folyamán többször is kereste a műsorvezetőt, hogy mi történt pontosan, de nem tudták elérni. Nap végén azonban egy sms-üzenetet küldött, amelyben az állt: nyugalmat szeretne kérni.