Óriási slágernek ígérkezik ByeAlex, a Slepp és Giajenno dala - hallgassa meg!

Magával ragadó dallal indítja az új évet ByeAlex és a Slepp, valamint az AK26 formációból jól ismert Giajenno. Az alkotópáros "Anya" című felvétele fontos üzenetet hordoz, emellett pedig kirobbanó refrénjével és zseniális verzéivel óriási slágernek ígérkezik. A dal születéséről ByeAlex osztott meg részleteket.– A dalunk a magunkfajta ember története. Arról szól, hogy mind én, mind Giajj a névtelenség szürkeségéből küzdöttük fel magunkat. Szeretnénk azoknak az embereknek üzenni, akik minden nap küzdenek az életükért, és a remény az egyetlen kapaszkodójuk. Nekünk is így volt ez.A dal születésében Schnellbach Dávid, a Slepp gitárosa és Somogyvári Dániel producer is közreműködtek. A videóklipet Tembo (Alex társa a Senkise formációban) jegyzi, de a szervezésben Alexék sokat köszönhetnek a Miskolci Egyetemnek is. A felvétel a havas avason készült, hiszen a miskolci szimbolika több jelentést is hordoz.– Az AVAS azért főszereplő, mert ezen a telepen, illetve Miskolc létszférájában íródtak az első, ősi ByeAlex cuccok, mint például a "Csókolom" vagy a "Kedvesem" is.