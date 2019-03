Palvin Barbi hónapok óta tudta, most már hivatalosan is bejelentette - Videó

„Hivatalosan is Victoria’s Secret angyal vagyok! Azt se tudom, hol kezdjem, de megpróbálom: soha nem gondoltam volna, hogy ez valaha megtörténik, szóval felülmúlta az összes elvárásomat. Borzasztóan örülök, hogy ezt bejelenthetem. Köszönöm, hogy hittetek bennem! Volt idő, amikor a saját gondolataim eltántorítottak, és nagyon nehéz volt visszaküzdenem magam. Ehhez kellett a családom, a csapatom, Ed (Edward Razek, a VS marketingvezetője — a szerk.), és persze mindenki a VS-nél, aki támogatott és hitt bennem. Büszke vagyok, hogy Magyarországot képviselhetem, és ami a legfontosabb, hogy titeket is életem legújabb fejezetében. Mindannyiótoknak nagyon köszönöm!"— írta Palvin, egyébként egy bejelentő videó is készült: