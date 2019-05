Továbbra is Párizs a világ filmes fővárosa

Párizs megerősítette pozícióját a világ filmes fővárosaként: 2018-ban több mint ezer filmet forgattak a francia fővárosban, ami két év alatt 12 százalékos növekedést jelent - közölte a párizsi városháza.



A jelentés szerint tavaly Párizsban 1062 forgatás zajlott, ami összesítve 4095 forgatási napot tesz ki.



Összehasonlításként: 2016-ban 885 film készült a francia fővárosban.



Elemzők szerint az adatok és a növekvő tendencia különösen a sorozatok exponenciális szaporodásának köszönhető.



A tavalyi produkciók között 76 játékfilm és sorozat volt, köztük A legendák hivatala 4, a Can't Buy Me Love vagy az Alice Nevers.



A francia fővárosban 170 nemzetközi produkciót, köztük 16 játékfilmet is forgattak.



A tavalyi francia produkciók között szerepel Cédric Klapisch Deux moi, Valérie Donzelli Notre Dame, Jean Paul Salomé La Daronne és Michel Leclerc La lutte des classes című filmje is. A nemzetközi filmek közül pedig mások mellett az izraeli palesztin rendező, Elia Szulejman It Must Be Heaven és a japán Koreeda Hirkozu The Truth (Igazság) című munkája forgott Párizsban.



