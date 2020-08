Katy Perry bealudt a bababoltban

Persze valószínúleg csak a fotó kedvéért tettette az alvást az énekesnő.

Katy Perry első gyermekével várandós, és ennek megfelelően kényelmes felső viseletben, valamint egy valószerűtlenül zöld papucsban ájult be egy szoptatós fotelbe az I’ve Had It nevű bébiboltban – írta meg a hirado.hu a Hollywood Life cikke alapján.

A 35 éves énekesnő pocakja egészen komolyan formálódik. Az Orlando Bloommal vállalt közös gyermekükről szóló első hírek még márciusban láttak napvilágot. Ismerve Katy excentrikus énjét, nem is csodálkozhattunk azon, hogy Never Worn White dalának klipjében meg is mutatta a világnak kismamahasát.

Humora és öniróniája alapján ez a vicces fotó is tökéletesen adja vissza személyiségét. A kép alapján nehéz eldönteni, hogy szoptatásra avagy alvásra fogja használni a fotelt Katy Perry.