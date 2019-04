ÚtON: Baleset történt a Lengyel utcában

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Lengyel utca és József Attila sgt kereszteződésében két autó ütközött, jelenleg egy sávon lehet csak közlekedni.Tele vannak a bevezető utak, a Szőregi úton Szőregig ér a sor, az Algyői úton a Shell kútnál van a befelé jövő sor vége , Kossuth Lajoson minden sáv tele van, Kálvárián is araszolás van befelé. A hidak megteltek, a belvárosi híd előtt minden irányból hosszú sorok vannak. A Felső Tisza-part, rakpart is kezd megtelni, klinikák környékén, Hősök kapujánál, a Boldogasszonyon és a Dugonics téren már torlódik a forgalom. A Kossuth Lajos körforgalomból Rókusi körút felé kanyarodóknak csak a szélső sáv használható, mert az éjjel valaki ki ütötte a villamossín melletti korlátot és azt most javítják. A Csillag térnél is minden irányból torlódik. A nagykörúton is sokan vannak, de jól lehet haladni.