ÚtON: Torlódik a város: a Víztorony tér környéke a legnehezebben járható

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Sok iskolában már elkezdődött a tavaszi szünet, ezt a forgalmon isészre lehet venni. Újszegedi részen a hidak előtt vannak sorok ,de nemolyan hosszú mint szokott. A Belvárosi hídon viszont araszolnak , valamint abelvárosi szegedi oldal a diletáció előtt kátyúk vannak. A Bertalan hídonis folyik a javítás ezért egy rövid szakaszon egy sávra szűkül aközlekedés. A József Attila sgt végén is folynak a munkálatok, ez is okoznémi lassulást a közlekedésben. A Dugonics tér, Hősök kapuja, klinikákkörnyéke tele van, a rakparton is sokan vannak, de nem vészes, a FelsőTisza parton viszont a hídig ér a sor.