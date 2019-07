Indonéziát szép lassan elnyeli az óceán, új helyre költözhet a főváros

Indonézia az utóbbi 15 évben 29 261 hektár szárazföldi területet vesztett a földerózió és a tengerszint emelkedése következtében, ami nagyjából fővárosa, Jakarta méreteinek felel meg - közölte vasárnap a The Jakarta Post című helyi lap a tengeri és halászati ügyek minisztériumának jelentésére hivatkozva.



A minisztérium beszámolója szerint az ország évente 1950 hektár tengerparti területet veszít a földerózió miatt, és csak 895 hektárnyi keletkezik természetes üledék lerakódással.



A legsúlyosabb a helyzet Jáva szigetén, ahol az ország lakosságának több mint fele él. "A sziget északi partvidéke erős eróziónak van kitéve, ami főleg a hullámzás, az árapály és a széljárás vált ki" - olvasható a minisztériumi jelentésben.



A lap szakértőkre hivatkozva hozzáteszi, hogy a helyzetet tovább súlyosbítja a helyi lakosok környezetromboló tevékenysége, így például az illegális homokbányászat és az, hogy mangrove erdőket irtanak ki tejhal tenyészetekhez.



A kutatók egyike szerint az emberi beavatkozás nagyobb szerepet játszhat az erózióban, mint a globális felmelegedés hatására emelkedő tengerszint.



Az indonéziai kormány becslései szerint az ország 150 milliós lakosságának 60 százaléka a part menti területeken él. A földerózió gazdasági problémát is jelent, hiszen az indonéziai ipar 80 százaléka szintén ezeken a területeken telepedett meg.



Szakértők szerint a főváros is veszélyben van. Jakarta évente 10-25 centimétert süllyed, a város 40 százaléka már most a tengerszint alatti magasságon helyezkedik el, ezért fokozattan ki van téve az áradások veszélyének. A legborúlátóbb előrejelzések szerint 2030-ra a város teljesen víz alatt lesz. Az indonéz kormány egyebek mellett ezért is fontolgatja a főváros áthelyezését egy másik szigetre. A legvalószínűbb új helyszín Borneón lenne, Kalimantan tartományban.