Feljelentést tennének a Mars téri kereskedők

A szocialista városvezetés „adventi ajándéka" volt 2009-ben a Mars téri piac bódéjainak ledózerolása az éj leple alatt, mivel azok a vásártér uniós forrásból történő felújításának útjában álltak. Az érintettek egy része a mai napig nem nyugszik bele a történtekbe: a bontások ügyében pótmagánvádas eljárás zajlik a Szegedi Járásbíróságon, de az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgálódik. Ezenfelül különösen nagy vagyoni hátrányt okozó csalás, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanújával a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, a másik ügyben rongálás gyanújával a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság jár el.



A kereskedők több alkalommal is közérdekű adatigényléssel fordultak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysághoz (CSMRFK). Arra lettek volna kíváncsiak, hogy milyen alapon rendelték ki a rendőröket a piacra a bontások idején, advent egyik vasárnapjának estéjén, és vajon miért nem védték meg az egyenruhások a piacosok jogait, illetve pavilonjait. A szegedma.hu beszámolójából az derült ki, hogy a kért dokumentumokat már leselejtezték a rendőrségnél.



A CSMRFK Kommunikációs Szolgálata lapunk megkeresésére megerősítette, magánszemély megbízásából közérdekű adatigénylés érkezett a rendőrségre a csaknem 10 évvel ezelőtt történt eseménnyel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban több azonos tárgyú megkeresés is érkezett, amelyre minden esetben tartalmában azonos választ adott a rendőrség. Kérdésünkre azt is írták, hogy az iratok tárolására és selejtezésére vonatkozó szabályokat a hatályos törvény, valamint a rendőrség mindenkor hatályos iratkezelési szabályzata tartalmazza. Azt közölték továbbá, hogy a kereskedőknek határidőre válaszoltak – annak tartalma viszont csak az érintettre tartozik, arról nem nyilatkozhat a rendőrség.



Az egyik károsult kereskedő szerint nem selejtezhették volna le az iratokat, hiszen jelenleg is több eljárás folyik a 2009-ben történtekkel kapcsolatban. A kereskedők annak a módját keresik, hogyan tehetnek büntetőfeljelentést a dokumentumok eltűnése miatt. Emellett vizsgálatot kezdeményeznek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is.