Házhoz jön a lomtalanítás Szegeden, kipróbáltuk - jól működik, de így is gyűlnek a lomizók a kupacra

Évente egyszer ingyenes, de nem mindent visznek el

– Csak olyanok kérhetik a házhoz menő ingyenes lomtalanítást, akik szerződésben állnak velünk, és nincs díjhátralékuk

A tudnivalók.

A kezdő kupacunk.

A lomtalanítás nem hivatalos része

A repedt homokozókagylónak gyorsan lába kelt, nem is láttam, hogy tűnt el. Mire az első páros megérkezett, amellyel beszéltem, már nem volt meg.

A lomokat többen is alaposan átnézték: itt éppen a kiszolgált számítógép új tulajdonosa guberál.

- A végén már máshonnan is jártak ide lomizni, húszan-harmincan is. Haramiák voltak azok!

Mágikus szemétkupac

Tíz perc alatt végeztek a hulladékgazdálkodás munkatársai, és nem maradt nyoma a lomtalanításnak.

Jó lesz ez még valamire! - ismerős a mondat? Amikor magunkkal kellene cipelni, akkor gyorsan kiderül egy rakás holmiról, hogy nem lesz már jó semmire, eddig sem volt jó, nem értjük, miért tartogattuk. Költözés előtt állva szembesültünk vele, hogy elképesztő mennyiségű lomot halmoztunk fel, a kiszolgált rácsos ágytól a hiányos babakocsin át az elromlott játékokig.Évente egyszer- lapunk is többször foglalkozott már a témával.- nyilatkozta Koltainé Farkas Gabriella , a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. igazgatója lapunknak március közepén, amikor elindult az új rendszer. Társasházakban a közös képviselővel kell felvenni a kapcsolatot, ő kérhet lomtalanítást a társasház részére. Szerencsésebb helyeken a közös képviselő, miután egyeztette a lomtalanítás időpontját, tájékoztatót tesz ki olyan helyre, ahol mindenki látja - nálunk legalábbis így történt. Ezen szerepel a lomtalanítás időpontja, valamint az is, milyen típusú hulladékot nem szállítanak el a hulladékgazdálkodás munkatársai.A lomot szándékosan nem raktuk ki előző este, nehogy szétdobálják az önjelölt szemétválogatók. Legalább kelhettünk hajnalban, hogy végezzünk, mielőtt a gyerekek felébrednek, és a hajnali kelés állítólag egészséges. 9 és 12 között: ezt az időintervallumot adták meg a lom elszállítására. Ha a közös képviselő nem ér rá egész délelőtt a kupac mellett állni és várni, jó, ha otthon van legalább egy lakó, aki alá tudja írni az igazoló nyomtatványt. Mivel mi kértük a lomtalanítást, nyilván úgy illett, hogy ez a lakó én legyek.Kilenc után nem sokkal meg is érkeztek a lomtalanítók, csak nem a "hivatalosak". Egy fiatal pár kezdte áttúrni a kupacot. Olyan tárgyakat kerestek, amiket még el tudnak adni a piacon.Nem volt nagy szerencséjük, de azért nem távoztak üres kézzel. Megkértem őket, úgy válogassanak, hogy ne szórják szét a járdán a szemetet, és nyomuk sem maradt, miután elmentek. Ők és később egy biciklivel megálló járókelő is kérdezte, most van-e vagy lesz-e Alsóvároson lomtalanítás: ezek szerint még nem terjedt el eléggé, hogy vége a válogatással töltött napoknak-éjszakáknak. A változtatás egyik célja éppen az volt, hogy. A másik, hogy ne használhassa ki a helyzetet az, aki nem fizet szemétdíjat.Miközben dolgozni próbáltam, minden hangosabb szóra az ablakhoz ugrottam, hátha a lomtalanítók érkeztek meg. A téren ugyanis füvet nyírtak, és attól féltem, a hangos zúgástól nem hallom meg, amikor leparkolnak. Legalább segíthettem útba igazítani a keresgélőket, mit érdemes megnézni, így követhettem egykori kincseink sorsát.- Van még esetleg valami? - kérdezte egy idős asszony, miután futólag átnézte a már mások által is átnézett kupacot. Kiderült: amíg városrészenként ment a lomtalanítás, rendszeresen járt ő is, de nem túrta át igazán a halmokat: csak amit a kupac tetején, felül meglátott, és használni tudott, azt vitte el. Tudta ő is: azok miatt kellett beszüntetni ezt a rendszert, aki a széttúrt lomot úgy hagyták, hogy aztán szanaszét heverjen minden a házak előtt.- mesélte indulattal: sokan emlékezetnek még a szegedi éjszakából a legígéretesebb lomhalmokat "befoglaló" brigádokra. Emlékezett arra is: egyszer egy férfi látva, hogy nézi a ház elé kirakott lomot, bement, és egy teljesen jó gyermekbiciklit adott oda neki, amit el tudott vinni az unokáinak. De talált már használható mikrosütőt, szőnyeget, pokrócot, gyerekruhát, babakocsit, játékokat, sőt, bicikliket is.Az út mellé kirakott szemétkupac mágnesként vonzotta az embereket: többen megálltak szétnézni. Egy férfi hosszan tanakodott az egyik szomszéd régi számítógépe mellett, amely vagy egy évig állt a sufniban: mondtam, ne nagyon számítson rá, hogy valaha elindul. Érdekes volt végignézni, miben látnak mások fantáziát, ami nekünk már csak szemét. Az elromlott, szétesett forgóról leszedték az állatkákat, elvittek rossz játékot, szakadt táskát, üveget, alig repedt ládát. A leggyorsabban egy csomag pelenkára csaptak le, aminek kicsit szakadt volt a csomagolása, így nem akartam elajándékozni. Egy apa is megállt a fiával, és az autó hátsó ülésére bekerült a kismotor, aminek kijár a hátsó kereke. Meg a fürdetőállvány is, ami nagyon praktikus, de most hirtelen nem kellett senkinek, és nem akartuk tovább cipelni.A lomtalanítók dél körül megérkeztek, kicsit csodálkoztak, hogy csak ennyi elszállítani valót találnak - de a délelőtt folyamán megcsappant a halom, a faanyagot meg megkapta a fával fűtő szomszéd. Aláírtam az igazolást, és a hulladékgazdálkodás három alkalmazottja tíz-tizenöt perc alatt bepakolta az autó gyomrába a szemetet. Egy papírfecnit sem hagytak ott, udvariasak voltak, gyorsan végeztek - fél egyre már nem maradt semmi a ház előtt. Nem hányódnak hetekig az utcán a szemétkupacok maradványai, és az illegális szemetelőknek sem volt idejük megtalálni a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, a lomtalanítás, úgy ítéljük meg, tökéletesen működik.