Együtt lesz a szegvári Bihari család karácsonykor

Boldogan bontogatták a gyerekek az ajándékokat. Fotó: Kuklis István

– Mínusz 40 percről indult az évünk, de most, év vége felé már kezdenek kisimulni a dolgok – mondta Bihari József négygyermekes, szegvári családapa. Kérte, tolmácsoljuk olvasóink felé köszönetét. A család nagyon hálás a segítségért, köszönik a jóakarat forintjait és minden más ajándékot is. A támogatók jóvoltából kaptak édességcsomagot, különféle iskolai füzeteket és mézet is.Mint megírtuk, az orvosok az édesanyát a halál torkából mentették meg januárban. Hajnalka szíve legkisebb gyermekük születése után néhány héttel leállt. 40 percig tartott az újraélesztése. A klinikai halál miatt az édesanyának a járást és a beszédet is újra kell tanulnia. Múltkori cikkünkben jeleztük, a 42 éves asszony egyre jobban van. A hét egy részét már otthonában tölti a férjével és 4 gyermekével . Amióta a felesége beteg lett, József nem tud dolgozni, rá maradt a gyermekek ellátása, a háztartás, és feleségét is mindennap látogatta a kórházban. Most pedig heti több alkalommal is rehabilitációra viszi Hajnalkát.Cikkünkben megírtuk, az édesapának nem ment könnyen a háztartási munkák elsajátítása. A főzésbe már belejött, de a sütéssel még igen nagy gondjai vannak, például turmixgéppel próbált mákot darálni, amiből majdnem baj lett.– Több nagymama is felhívott a cikk megjelenése után. Egy vásárhelyi néni zserbót ígért karácsonyra, Szentesről és Szegvárról pedig más süteményeket ajánlottak. Úgyhogy ebből a szempontból is meg lesz mentve a karácsonyunk – mondta József.A Bihari család hozzáfogott a karácsonyi előkészületekhez. Idén olyan fájuk lesz, amit fel tudnak tenni a komódra, hogy az 1 éves Peti baba ne tudja magára rántani. A család legnagyobb ajándéka, hogy Hajnalka, az édesanya az ünnepek alatt végig otthon lesz.