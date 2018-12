Fűtenek, ahogy tudnak, közben néha a füstöt nyelik - Éva két gyerekkel maradt egyedül

Várjuk adományaikt



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



– A lányom, Natália Kitti 4 éves volt, amikor a férjem egyik napról a másikra, szó nélkül lelépett – meséli kálváriájának kezdetét a Ferencszálláson élő 32 esztendős Rózsa Józsefné. – Nemhogy nem támogat bennünket, még a kapcsolatot sem tartja a lányával, azt se tudom, hol van.Később, egy másik férfi oldalán úgy éreztem, megtaláltam az igazit. Amikor ő otthagyott, még várandós voltam a kisfiunkkal – folytatja, miközben a már 4 hónapos Patrik Zsolt az ölében van. A kisfiú mosolygós, barátságos, látszik, hogy sokat foglalkoznak vele, és nagy szeretet veszi körül – pedig a két gyermekét egyedül nevelő édesanyjának igen nehéz sors jutott osztályrészül.A 8 általánost végzett Éva most a szüleinél, egy régi, vegyes építésű kis parasztházban lakik. Amikor meglátogattuk, az édesanyját, Ocskó Éva Magdolnát is otthon találtuk – ő a vasútnál dolgozik raktárvezetőként, férje pedig közmunkás Ferencszálláson. – Itt a házban minden a mi kezünk munkája a padlócsempétől a festésen át az ablakcseréig – mondja a nagymama. Ennek egyszerűen az az oka, hogy nincs pénzük mestert fogadni. Pedig egy ilyen régi házban mindig van munka. Olyan is, amit ha szeretnének, sem tudnak szakember nélkül megoldani. – A legnagyobb gondunk most az, hogy az önkormányzattól kapott gázkonvektorokat be kellene szerelni a régiek helyére, illetve hogy meg kellene magasítani az ebédlőben lévő kandalló kéményét – teszi hozzá.Most, télidőben a fűtéssel van a legnagyobb gondjuk. Nemcsak azért, mert kevés a fájuk, hanem mert a rossz kémény miatt a füst gyakran befelé dől. Meleg csak az étkezőben, illetve abban a szobában van, ahol a gyerekek laknak az édesanyjukkal. – Én egyszerűen nem kapcsolom be a konvektort, akármilyen hideg is van – mondja a nagymama, és csakugyan: ahogy a hálószobájába lépünk, szinte látszik a leheletünk. A gyerekek szobájában a gáz mellett elektromos fűtés is van. Ugyanakkor ezekkel is spórolni kell: a villanyóra és a gázóra is feltöltős.Az összesen öttagú család, mint rövid fejszámolás után kiderül, nagyjából havi 200 ezer forintból él. Egy kis pluszpénzük abból van néha, ha a nagymama túlórázik, illetve ha az anyuka alkalmi munkát vállal – ilyenkor a nagyszülők vigyáznak a gyerekekre. A kertben gazdálkodni nem tudnak: a nagymamának eltört a csigolyája, a nagypapának tavaly infarktusa volt. A fiatal anyuka csak a családi pótlékra és a gyesre számíthat, gyermektartást egyik apa sem fizet. A lányéról semmit sem tudnak, a kisfiúét pedig még perelni sem tudják. Mivel Éva az első férjétől hivatalosan elválni sem tudott, jog szerint, papíron ő számít a kisfiú édesapjának is. A fiatal anyuka most intézi a válást a gyámhatóság segítségével, s ha ez sikerül, már eljárást lehet indítani a vér szerinti apa ellen. Ő is megszakított minden kapcsolatot a kisfiúval és az édesanyával.– Ha a kisfiú eléri az egyéves kort, bölcsődébe fog járni, én pedig újra munkát vállalok a csomagolóüzemben – mondja terveiről a fiatal édesanya. Megvallja: nem viselte meg, amikor párja a terhessége alatt elhagyta, sőt tulajdonképpen meg is könnyebbült, mert voltak problémák a férfival. – A kisfiam óriási erőt adott nekem, és ez azóta is tart. Nevelem a két gyereket, igyekszem nekik mindent megadni, ami tőlem telik. Boldog vagyok velük, mert ők a legfontosabbak – mondja mosolyogva.