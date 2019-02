Egyszerű, de nagyszerű - Helytakarékos megoldás a parkolási gondok csökkentésére - Videó

Kína jól ismert - sokszor talán már túlzóan - helytakarékos megoldásairól. Hát persze, hogy ők azok is, akik kitalálták ezt az óriáskereket, hogy minél kisebb helyen, minél több autós parkolási gondját oldják meg.A parkolási rendszer könnyen felállítható bárhol. Ami a legdöbbenetesebb, hogy akár az alibabán is meg lehet vásárolni több változatban is, attól függően, hogy hány járművet akarnak elhelyezni.