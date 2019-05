Elektromos autók versenye a Hungaroringen - Több ezer e-lóerő csap össze

A száz százalékban elektromos hajtású autók versenye a Hungaroringen június 1-jén egy 9 órás megbízhatósági futammal debütál, a program fő támogatója az Allianz. A futamon elindul Vogel Adrienn Kia Lotos kupagyőztes és Kiss Norbert kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző is. Az eseményt kísérő Allianz családi napon elektromos jármű kiállítás, autószimulátorok, tesztvezetés, bemutatók és Eco GP4 KIDS verseny várja az ingyenes programra látogatókat egész nap, 8-18 óra között.



Az esemény fő attrakciója a 9 órás megbízhatósági elektromos autóverseny, amely reggel 8 órakor startol és délután 5 órakor ér véget. Hasonlóan az eddigi ECO Grand Prix futamokhoz egy izgalmas és kiszámíthatatlan verseny várható, ahol az autók teljesítménye mellett nagyon nagy hangsúlyt kap a jelentkezők vezetési képessége is. A futamon felvonulnak az elektromos autógyártók legnépszerűbb modelljei mint a Tesla Model S, a BMWi3, Nissan Leaf, Renault ZOE, Volkswagen E-Up Hyundai Kona és az Opel Ampera. A Magyarország mellett Abu Dhabiban, Andorrában, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Ausztriában futamokkal rendelkező versenyre 12 nemzetközi csapat már regisztrált. A nap másik kiemelt programja a délután 3 órakor kezdődő, gyermekeknek szánt ECO GP 4KIDS verseny, amelyre a helyszínen regisztrálhatnak a 7 évnél idősebbek.



A verseny és a programok ingyenesen látogathatók.



AZ ECO GP és Allianz családi nap részletes programja:



08:00 Kapunyitás, ECO GP rajt

13:00 Divatbemutató a VIP központban

15:00 ECO GP 4KIDS bajnokság

16:00 ECO GP 4KIDS bajnokság döntő

17:00 ECO GP futam vége

17:15 ECO GP díjátadó ceremónia

18:00 Kapuzárás



Az ECO GP versenysorozat támogatói az alábbi programokkal várják az érdeklődőket.



Az Allianz az ECO Grand Prix legfőbb partnere és támogatója. Az esemény keretében megrendezésre kerül az Allianz családi nap is. Az Allianz versenybokszában VR (Virtual Reality) autóversenyszimulátorral, alternatív hajtású járműkiállítással és tesztvezetéssel, valamint nyereményjátékokkal, értékes nyereményekkel várja a látogatókat.



A világ egyik legnagyobb autóipari biztosítójaként az Allianz természetesen érdekelt abban, hogy támogassa a városi mobilitás legújabb fejlesztéseit, amelyek a mindennapi élet fenntarthatóságához járulnak hozzá. Az Eco Grand Pix tökéletes alkalmat kínál ezen fejlesztések felfedezéséhez, valamint a fenntartható közlekedés előmozdításához, miközben programjai az izgalmat és az innovációt ötvözik minden korosztály számára.



A Goodyear megújulva, az ECO GP hivatalos abroncsszponzoraként tér vissza a versenypályára, ahol már a Goodyear új fejlesztésű Eagle F1 Supersport abroncsai is szerepet kapnak. A vezető gumigyártó cég megújult imázsában kiemelten fontos szerepet kap az elektromobilitás, ezért állt a Magyarországon még csak most debütáló, száz százalékban elektromos autóverseny mellé. A Goodyear versenybokszában kerékcsere verseny, szakmai előadások és Kiss Norbert kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző vezetéstechnikai workshopja várja az érdeklődőket.



A MOL-csoport az E.ON Groupból, HEP-ből, a Petrolból, a BMW-ből valamint a Nissanból álló konzorcium tagjaként vesz részt az EU által is támogatott NEXT-E projektben, amelynek keretében a vállalatok 2020-ra létrehoznak egy 222 gyors- valamint 30 ultragyors elektromos töltőből álló hálózatot a régióban. A töltőkből 141 kap helyet a MOL-csoport töltőállomásain MOL Plugee márkanév alatt. A vállalatcsoport MOL Limo néven közösségi autómegosztó szolgáltatással is rendelkezik Budapesten, melynek flottájában 100 elektromos autó is található.