Érdemes odafigyelni a nyári szélvédőmosó folyadékra

Találós kérdésnek sem rossz, hogy az üzemanyag után mit kell a leggyakrabban az autónkba tölteni.Természetesen az ablakmosó folyadékot. Ez a roppant egyszerű „szappanos víz" sokkal több problémát képes okozni, mint azt sokan gondolnánk. Pedig egyszerű, mint a faék, ha koszos a szélvédő, akkor ráspriccelünk, és a törlőlapátok segítségével lemossuk az ablakot. De csak akkor, ha nem felejtettük el feltölteni a tartályt – egyébként ez a legnagyobb a motortérben. Fedele egyszerűen hozzáférhető helyen van, általában nem menetes, könnyen nyitható és zárható.Ha kifogy a téli szélvédőmosó folyadék, akkor utántölteni már a nyárival érdemes. Az üzletekben, benzinkutaknál szerencsére nem árulnak mindig mindent, így nem nagyon tudunk mellényúlni, mostanára inkább a nyáriakat kínálják. Vannak, akik szerint ilyenkor már nincs szükség speciális ablakmosó folyadékra, hiszen felesleges attól tartani, hogy belefagy a tartályba. De a nyári szélvédőmosónak is vannak szezonális feladatai, olyan vegyszereket kell tartalmaznia, amelyek megkönnyítik az ablakra került szerves szennyeződések eltávolítását. A leggyakoribb a szélvédőn a szétkenődött rovarmaradvány.A cél a zavartalan kilátás mellett az is, hogy a lebomló szerves anyag se az ablaktörlő gumiját, se magát a szélvédő üvegét ne rongálja. Ezért is szükséges a téli ablaktörlő folyadékot nyárira cserélni. Vásárlásakor érdemes odafigyelni annak összetételére, például arra, hogy ajánlja-e a gyártó a szélvédőre ragadt rovarmaradványokra. Ha ezeket képtelen oldani a folyadék, akkor az ablaktörlő gumija fog károsodni, karcolhatja az üveget. Így amit megtakarítunk a megfelelő nyári szélvédőmosón, elveszíthetjük az ablaktörlő gyakoribb cseréjén.A legtöbb autó már időben kijelzi kis piktogrammal, ha ki akar fogyni az ablakmosó, így nem fordulhat elő, hogy nagy szükségben csak a szivattyú üres kerregését kapjuk. Javallott, hogy egy fél flakon mosófolyadék mindig legyen a csomagtartóban betárazva, így egy gyors megállással segíthetünk magukon.Bosszantó, ha a kis „spricnik" nem jó helyre fújják a mosószert. Velünk is elfordulhat, hogy a pirosnál előttünk álló autós annyira előzékeny, hogy a miénkre is spriccel egy kicsit. A fúvókák irányát úgy a legegyszerűbb beállítani, hogy egy gombostű hegyét a nyílásba illesztjük, és a kívánt irányban elfordítjuk. Két-három finomhangolás után megoldódik a hónapok óta fennálló probléma.