Ott nőtt, ahol kell a Toyota alsó középkategóriás kombija: belül tágasabb, hibrid hajtással nyerő az új Corolla

Arculatmeghatározó orrkialakítás az új Toyota Corollánál. FOTÓ: KARNOK CSABA

6,2 milliós alapár



A Corolla benzinmotorral is elérhető, ám a márka szerint a vásárlók 90 százaléka hibrid hajtáslánccal fogja venni. A kocsi indulóára 6,2 millió forint, ebbe 114 lóerős benzinmotort kap a vevő, a hibrid „felára" 1,1 millió forint, míg az általunk próbált modell belépőára 10,1 millió. Erre rápakolt még a márkakereskedés egymilliót, egyebek között a LED-mátrix adaptív fényszórót, a prémium hangrendszert és az igényes navigációt.

Az új Toyota Touring Sport vonalait a belgiumi Zaventemben, a közelmúltban megnyitott formatervezési központban álmodták meg. A modellre ugyanaz a dinamikus, jellegzetes orrkialakítás, valamint 25 milliméteres magasságcsökkentés jellemző, mint az új ferde hátúra, a B-oszloptól hátrafelé azonban az autó minden karosszériaeleme egyedi. Tetővonala egy elegáns, mégis robusztus shooting brake körvonalait rajzolja.Hangsúlyosak a karosszéria síkjából kiemelkedő, széles kerékívek is, hasonlóan, mint a messze kétoldalt elhelyezett, teljes LED-es lámpatestek. Az általunk próbált kétliteres hibrid modellen dupla kipufogóvéget találunk, ez is jól mutat. A hátsó szélvédő 12 fokkal erősebben döntött, mint az előző generációban – kilátni nem is olyan egyszerű belőle, cserébe azonban jó felbontású képpel segít a tolatókamera.Bár az első és hátsó túlnyúlás is csökkent, az új kombi 55 milliméterrel hosszabb az elődjénél. Még fontosabb, hogy tengelytávja 100, az első és hátsó ülések „tandemtávolsága" 48 milliméterrel nőtt. Így az előbbi 2,7 méter, az utóbbi 928 milliméter – a kategória egyik legjobb hátsó lábterét kínálva.Az ötajtóshoz és kombihoz az 1,8 literes 122 lóerős és a vadonatúj 2,0 literes, 180 lóerős hibrid hajtáslánc is elérhető, mi ez utóbbival kaptuk a tesztautót a Toyota Kovácstól. Városi forgalomban mindkét változatnál akár 50-70 százalékos tisztán elektromos közlekedést is ígér a márka. Aki a dinamikus, sportos autózást kedveli, érdemes a nagyobb teljesítményűt választania. Ez nem csupán jobb gyorsulást kínál, az érzetet is intenzívebbé teszi.Elinduláskor korlátozzák a belső égésű motor fordulatszámának emelkedését, ehelyett nagyobb mértékben támaszkodnak az akkumulátorra és a villanymotorra. Így a sebesség növekedése egyértelműbben követi a fordulatszám emelkedését. Ez a gyakorlatban 8,1 másodperces százas gyorsulást jelent, ami tényleg meggyőző.Öröm volt legurulni a szegedi Bertalan híd tetejéről, a motorfék szépen lassította a lámpáig a kocsit, miközben töltődött a hibrid rendszer. A kíméletes vezetésért pluszpontokat is ad a Corolla, mi többször eljutottunk 93-94-ig.Számos kényelmi és biztonsági extrát kínál a Toyota, ezek közül kiemelendő a minden felszereltségi szinten járó Safety Sense csomag. Benne az automata távolsági fényszóróval, a jelzőtábla-felismerővel, az ütközést megelőző rendszerrel – amely látja az éjszakai gyalogosokat és a kerékpárosokat is –, továbbá az adaptív tempomattal és a sávkövető asszisztenssel.A tesztautó a legmagasabb, Executive felszereltségű volt, temérdek egyéb extrával, köztük az egyszerű intelligens parkolási rendszerrel. Ezt úgy próbáltuk ki, hogy nem két autó közé álltunk be, hanem egy sor elejére, s nekünk kétszer is túl közel, abroncsérintésig vitte a Corollát az automatika. Talán más a végeredmény, ha előtte is van autó, ami jobban „megvezeti" a rendszert.