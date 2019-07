Teszteltük: vezet helyettünk az Mercedes A-osztály - Pedálok érintése nélkül végigmentünk a szegedi nagykörúton

Nem az új CLA!

Láb nélkül is megy

Igényes anyagválasztás és gondos illesztések jellemzik az utasteret. FOTÓ: KARNOK CSABA

Benzines turbó

Mi mennyi?



Az új A-osztály limuzinjának 8,6 millió forint az indulóára, a Pappas persze belerakott – szinte – minden extrát. Például az AMG kivitellel és Multibeam fény­szóróval szerelt modell listaára 16,3 millió forint. Ez a (nettó) összeg az AMG felárat (929 ezer), a nagyobb médiakijelzőt (205), a LED-mátrixos okosfényszórót (394), az automata váltót (554) és a 299 ezer forintos könnyűfém keréktárcsákat is tartalmazza.

Az első magyar rendszámos tesztmodellt már tavaly májusban megfuttattuk. Ősszel a Párizsi Autószalonon bemutatkozott a limuzin változat is, amely idén tavasszal Magyarországra is megérkezett. Ez a karosszériaváltozat nálunk nem készül, gyártják viszont a világ több pontján, a hozzánk érkezők németországi szalagról gurulnak le.A negyedik generáció formavilágának kevés köze van a szakmát is meglepő elsőhöz, formanyelve már sikerrel bemutatkozott egy jóval nagyobb testvérén, a CLS-en is. A kis első lámpák meghatározók az arculatban, az egész vonalvezetés harmonikus. Az autó hátsó traktusa is rendben van, amely az ötajtós változatnál 50 literrel nagyobb, immár 420 literes csomagteret rejt.Tengelytávja a kecskemétivel megegyező, 2729 milliméter, ami 6 centivel rövidebb a kínaiaknak készülő változatnál. A 0,22-es légellenállási tényezőt produkáló limuzinnak 3 századot sikerült faragnia az A-osztály amúgy is kitűnő értékéből. A Mercedes-Benz fontosnak tartja kiemelni, hogy a négyajtós verzió nem a CLA-t váltotta – abból is van új modell.Nem hoz meglepetést az igényes belső tér sem, minden elem az ötajtósból származik, így a limuzin is megkapta a márka legfrissebb és legokosabb fedélzeti rendszerét, az MBUX-et. Ez már érintőképernyős és hangutasításokkal is irányítható, továbbá kiterjesztett valóság alapú navigációval segíti a közlekedést. Ez utóbbi az élő kameraképre is rá tudja tenni az iránymutatást!Ha van igazán szélesvásznú műszerfal autóban, akkor az új A-osztályé valóban az, amely ráadásul személyre szabható műszeregységgel bír. Köszöntésre az autó megkérdezi, mit tehet értük, és emeli vagy csökkenti a hőmérsékletét anélkül, hogy megmozdítanánk a kezünket a kormányon. Bekapcsolja a rádiót, csatornát vált, de tud időjárás-jelentést és útvonaltervezést – hangutasításra.Egy elbóbiskoló sofőr esetében több autó képes enyhe kormányzással sávon belül tartani a kocsit, a Mercedes ezt azzal fejeli meg, hogy jobbra, azaz az útról leszaladás előtt megfékezi a két bal oldali kereket, és nem a kormányzásba nyúl bele. Az S-osztály szintű vezetői segédrendszer jól dolgozik együtt az aktív távolságtartó tempomattal.Ez utóbbi 60-as sebesség körül is kitűnően működik, és reggeli csúcsforgalomban a szegedi Bertalan híd lábától képes úgy elmenni a Szentháromság utcáig, hogy nem érintjük sem a gáz-, sem a fékpedált. Ha tud, gurul 60-nal, ha utolér egy autót, lelassít, ha előtte megáll a piros lámpánál egy kocsi, a Mercedes is ezt teszi, majd amikor lehet, újraindul. Kivéve, ha éppen az A-osztály kap pirosat és lesz első a sorban, mert akkor véget ér a pedál nélküli játék. Nem kizárt, hogy ezt más tesztautó is tudja már, kipróbálni mindenesetre most sikerült először.Nem világújdonság, de fontos egészségmegőrző funkció érkezett az A-osztályba a „felsőbb régiókból". Az autó egy esetleges balesetnél, pontosabban amikor érzékeli, hogy az elkerülhetetlen, úgynevezett fehér zajt bocsát ki a hangszórókból. Ez felkészíti a fület, a dobhártyát a baleset hirtelen hanghatására, a légzsák eldurranására, és ezzel segít megelőzni a halláskárosodást.Az általunk próbált modellben, az A200-ban egy 1332 köbcentis, 163 lóerős benzines turbómotor dolgozott, ami részterhelésnél képes a hengerlekapcsolásra, így üzemanyagot takarít meg. Ezzel az 1385 kilogramm menetkész tömegű autót 8,1 másodperc alatt gyorsítja fel százas tempóra, a végsebesség pedig 230 kilométer/óra.