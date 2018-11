A 2021-es népszámlálásról kezd tárgyalni a Ház

Pipás Pistáról elnevezett batátachipset gyártanának Ásotthalmon - fotógaléria

Batátacsipsz gyártásába kezd Ásotthalom önkormányzata. Mindezt be is mutatták, miközben átadták az új agrárlogisztikai központot, amelyben tárolják is a közfoglalkoztatottak által termelt édesburgonyát.