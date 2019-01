Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékeznek a hétvégén

A költőóriás előtt a közmédia vasárnap tematikus nappal tiszteleg. A hallgatók szombat estig telefonon és e-mailen kérhetnek Ady-verseket a Kossuth Rádiótól, a művek vasárnap óránként hangzanak el. Emellett délután egy külön műsorban emlékeznek meg Ady Endre életművéről a Kossuth Rádióban.



Az M5 kulturális csatorna vasárnap napközben rövid bejátszásokkal igyekszik kedvet csinálni Ady költészetéhez, valamint Ady és én címmel pályázatot is hirdetnek, amelyre a határon túlról is várják a pályamunkákat.



Az érdeklődők egy-egy művészeti alkotással, írással, fotóval vagy videóval mutathatják be Ady Endre költészetéhez fűződő személyes viszonyukat.



A pályamunkákat január 27-től két hónapon át várják. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) emlékestet rendez az évforduló alkalmából a Pesti Vigadó dísztermében vasárnap.



A kétrészes rendezvényen Ady Endre versei, 20. századi és kortárs zeneszerzők - például Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Szőnyi Erzsébet - Ady-ihlette dalai és kórusművei, valamint mások mellett Tornai József, Szilágyi István, Ágh István és Tamás Menyhért a költőt méltató szövegeiből válogatott idézetek hangoznak el.



A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) emlékkiállítással és más programokkal is emlékezik a 100 éve elhunyt költőre.



A föltámadás szomorúsága című kiállítás a halál pillanatával kezdődik, majd tárgyi emlékek, írásbeli dokumentumok, filmfelvételek, versek bemutatásával idézi fel Ady Endre életútját. A tárlat fotók, relikviák, hangfelvételek segítségével reflektál az Ady-kultusz születésére is.



Szombaton délután a múzeumtól indul és kávéházak, szerkesztőségek, lakhelyek érintésével a Nemzeti Múzeumnál ér véget a főváros "Ady-emlékhelyein" végig kalauzoló irodalmi séta. Este a Cabaret Medrano együttes és a Balaton zenekar emlékezik meg a költőről egy rendhagyó koncerten a PIM-ben.



A Nemzeti Örökség Intézete és a PIM szervezésében vasárnap délelőtt Ady Endre síremlékénél lesz megemlékezés, míg kora délután az Ady Emlékmúzeumban verses tárlatvezetést tartanak.



Az Ady emlékére című irodalmi-zenei sorozat részeként szombaton este a költő szövegei szólalnak meg Novák János zeneszerző, énekes előadásában és Bornai Szilveszter zenész közreműködésével a belvárosi Centrál Kávéházban, ahol kihirdetik a Száz év Ady nélkül című verspályázat eredményeit is.



Vasárnap ugyanitt Havas Judit előadóművész tolmácsolásában Ady Endre versei és a róla szóló írások szólalnak meg Intés az Őrzőkhöz címmel. Az esten mutatják be Kenyeres Zoltán irodalomtörténész Ady című könyvét, amelyet Kaiser László költő, író, a kötetet gondozó Hungarovox Kiadó vezetője ismertet.



Ady Endre 1919. január 27-én halt meg.