Brüsszel bevándorláspárti többsége az európaiak biztonságát viszi vásárra

Új irányra, új vezetésre van szüksége Európának, mert Brüsszel bevándorláspárti többsége vásárra viszi az európai emberek biztonságát - mondta Ágh Péter , a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán Budapesten újságíróknak.A politikus szerint a tömeges bevándorlás tönkretette Európa biztonságát, a brüsszeli bürokraták mégis azon dolgoznak, hogy még több migránst hozzanak be.Ahol a bevándorlók nagy számban megjelentek, ott radikális mértékben romlott a biztonság - hangsúlyozta, hozzátéve: ezt mutatja, hogy az elmúlt években több száz, terrortámadásban meggyilkolt ember fizetett az életével Brüsszel bevándorláspárti politikája miatt.Európa nagyvárosaiban állandósult a terrorveszély, no-go zónák alakultak ki, és korábban békés kisvárosokban is állandóvá vált a nők és a gyermekek elleni erőszak - mondta Ágh Péter.Brüsszel mostani vezetése azonban ahelyett, hogy bezárná a kapukat, szélesre tárja őket, legalizálni, szervezetté akarja tenni a migrációt, továbbra is betelepítést szervez, megháromszorozza a migrációt szervező Soros-szervezetek támogatását, és kiáll a magyar rendőrökre támadó Ahmed H. mellett - fejtette ki a fideszes politikus.Hozzáfűzte: migránsok milliói készülnek Európa felé, és ha nyitott kapukat látnak, akkor a bevándorlás maga alá temetheti a kontinenst.Ágh Péter kijelentette: Európának olyan vezetésre és Európai Parlamentre (EP) van szüksége, amely világos cselekvéssel áll ki az emberek védelmében. Meg kell védeni Európa határait, az emberek biztonságát és a kontinens keresztény kultúráját - a képviselő szerint ez az EP-választás tétje.A kormánypárti politikust megkérdezték arról, hogy a Hír TV birtokába került hangfelvételek szerint Sneider Tamás Jobbik-pártelnökké választása után arról beszélt, a cigányoktól is megvédi az országot. Ágh Péter erre úgy reagált: Sneider Tamás vállalhatatlan kijelentéseket tett, amelyek alapján nemhogy a széles körű baloldali összefogásban nem lenne helye a Jobbiknak, hanem a közéletben sem. Sneider Tamásnak vállalnia kell a kijelentéseiért a következményeket - tette hozzá.A baloldali főpolgármester-jelölti előválasztással kapcsolatban a Fidesz képviselője szintén kérdésre azt mondta: a baloldal szeret castingolni, szeret ábrándozni arról, hogy a hataloméhségét hogyan próbálja kielégíteni, ám teljesen világos, hogy Budapestet egyedül Tarlós István főpolgármester tudja hitelesen, eredményesen vezetni.