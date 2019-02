Döbbenetes: Több tucat férfival kellett lefeküdnie egy kiskorú lánynak

Összesen négy személynek kell felelnie a bíróság előtt, akik mindannyian egy háztartásban éltek. Egyikük meghívta magukhoz a kiskorú sértettet, hogy lakjon náluk. Ellenszolgáltatásként azonban azt kérték tőle, hogy prostitúciós tevékenységgel fizessen a lakhatásért - tudta meg a Bors A befogadó család együtt kényszerítette a kiskorút, akinek mintegy 30 alkalommal kellett más férfiakkal aktust létesítenie a lakásukon, vagy egy közeli romos házban.A folyamatot minden esetben felügyelték a vádlottak, a pénzt is ők szedték be azoktól, akik igénybe vették a fiatal lány szolgáltatásait. A vádlottaknak most tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés és más bűncselekmények miatt kell felelniük.A döbbenetes tárgyalásra a jövő héten kerül sor az Ózdi Járásbíróságon.