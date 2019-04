Folytatja a támogatói aláírások gyűjtését Orbán Viktor programja mellett a Fidesz

A Fidesz folytatja a támogatói aláírások gyűjtését Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos programja mellett - közölte a kormánypárt kommunikációs igazgatója hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Hidvéghi Balázs azt mondta: a Fidesz hétfő reggel elsőként adta le az európai parlamenti (EP) választáson való induláshoz szükséges számú ajánlást a Nemzeti Választási Irodán (NVI)."Azonban nem állunk meg, a továbbiakban is folytatjuk az aláírásgyűjtést Orbán Viktor hétpontos terve mellett a bevándorlás megállításáért" - közölte.A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: örömmel tapasztalják, hogy nagyon sokan támogatják a kormányfő hét pontját, az emberek különösen egyetértenek azzal, hogy akarata ellenére egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok betelepítésére, és hogy Brüsszelnek vissza kell adnia a migráció ügyének kezelését a nemzeti kormányok kezébe.Nagy az egyetértés abban is - folytatta -, hogy le kell állítani a migránsvízumprogramot, és meg kell szüntetni a migránskártyák osztogatását."Nagyon sokan pontosan érzik és értik, hogy óriási a tét a májusi EP-választáson, mert ha a bevándorláspárti erők kerülnek hatalomra vagy helyzetbe, akkor az Európát komoly veszélybe sodorja" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.Hozzátette: az aláírásgyűjtés során azt látják, hogy a magyarok aggódnak a jelenlegi brüsszeli bevándorláspárti politika miatt, aggódnak Európa biztonságáért, maguk és gyermekeik, unokáik jövőjéért.A politikus egyúttal kérte a választókat, támogassák aláírásukkal a bevándorlásra nemet mondó hétpontos programot. Megjegyezte, támogatóikat személyesen is fel fogják keresni.Arra a felvetésre, miszerint nem a Fidesz, hanem a Jobbik adta le elsőként az EP-választási induláshoz szükséges ajánlásokat, a kommunikációs igazgató úgy reagált: információi szerint a Fidesz munkatársai már nyitás előtt ott voltak az NVI-nél az aláíróívekkel, és elsőként adták le azokat. Azt is mondta ugyanakkor, hogy akkora jelentősége nincs a kérdésnek, hiszen ez csak a "rajtengedély", a valódi verseny most kezdődik.Azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek szerint Puzsér Róbert felfüggeszti a tárgyalásokat az előválasztásról Karácsony Gergellyel, miután az MSZP-DK-Párbeszéd-Momentum az LMP és a Jobbik nélkül állapodott meg a kerületi ellenzéki polgármesterjelöltekről, a Fidesz politikusa úgy fogalmazott: az ellenzék hozza a szokásos formáját, csak a hatalom, a pénz és a pozíciók érdekesek nekik."Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy - követve az eddigi hagyományokat - Karácsony Gergely mikor önti fejen magát egy vödör jeges vízzel" - fűzte hozzá.A szlovák himnusztörvényt érintő kérdésre Hidvéghi Balázs reményét fejezte ki, hogy diplomáciai úton sikerül rendezni az ügyet.Az egyik szlovén lapban Orbán Viktorról megjelent karikatúrát a kommunikációs igazgató - szintén kérdésre - sértőnek és hazugnak nevezte.