Jövőre is folytatódik az illetményfejlesztés a honvédségnél.



A honvédelmi dolgozók jövő évi bérjellegű és béren kívüli juttatásairól szóló dokumentumot Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke Varga István, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete elnöke, és Hazuga Károly, Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke írták alá hétfőn Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban.



A miniszter felidézte, 2015-ben a kormány elfogadta, hogy a katonák illetményét 2019. január elsejével bezáróan összesen 50 százalékkal emelik. A kormány ígéretét betartotta, ennek utolsó 5 százaléka jövő januárban realizálódik - közölte a miniszter.



Benkő Tibor elmondta: az 5 százalékos bérfejlesztést úgy valósítják meg, hogy a hivatásos és szerződéses katonák béralapja 44 ezer 600 forintra emelkedik. Ennek kapcsán elmondta: ezt a 44 ezer 600 forintot az önkéntes tartalékos katonákra is kiterjesztik, ezt az összeget jövőre ők is megkapják, mint honvédelmi szolgálati díjat.



Ezen felül, a kormány már jóváhagyta, s reményeik szerint a parlament is megszavazza majd az új állománykategória, a honvédelmi alkalmazott bevezetését. A jelenlegi köztisztviselőként dolgozó honvédelmi alkalmazottak jövőre első lépésben 20, majd évente 5-5, összességében 35 százalékos illetményfejlesztésben részesülnek - ismertette Benkő Tibor.



A miniszter elmondása szerint a béren kívüli juttatások tekintetében is legalább megőrzik az idei szintet. Ezen felül az eddigi havi 8 ezer forintos pénzösszegű juttatás helyett, Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlára mintegy 12 ezer forintot kapnak. A felhasználás megkönnyítésére pedig az összes katonai szervezetnél kiépítik a Szép kártya elfogadó terminálrendszert.



Jövőre is megőrzik a havi 7100 forintos önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, s a bankszámla támogatás is változatlanul havonta ezer forint marad. Nevelési támogatásként továbbra is gyermekenként bruttó 30 ezer forintot, plusz tanévkezdési hozzájárulásra gyermekenként 45 ezer forintot kapnak évente a dolgozók. Mindemellett a munkába járás támogatására a bérlet árának felét továbbra is megfizetik. A honvédelmi alkalmazottak ruházati költségtérítése bruttó 142 ezer forint marad. Ebben előrelépés, hogy a 2019. májusában folyósított összeget már nem kell számlával igazolni. A katonák pedig jövőre is megkapják 126 ezer forintos ruházati utánpótlásukat.



A nehéz körülmények közé került munkavállalóikról való gondoskodásra a segélyek mértékét legalább a 2018-as szinten kívánják megtartani.



A miniszter azt is elmondta, hogy még ebben az évben két részletben, a tavalyihoz hasonló mértékben ismerik el különjuttatásban azok munkáját, akik készenléti, készültségi szolgálatot biztosítottak, részt vettek a hazai és nemzetközi gyakorlatok megszervezésében, végrehajtásában, továbbá akik a haderőfejlesztési programban működtek közre.



Benkő Tibor úgy értékelt: a változó adószabályozási rendszert is figyelembe véve valamennyi juttatás tekintetében nemcsak megőrizték az eddigi szintet, de előbbre is léptek a jövő évet illetően.



A miniszter kiemelte: a katonai vezetők feladata gondoskodni az emberekről, a katonákról. Ahogy esküjükben megfogadják, alárendeltjeikről minden körülmények között gondoskodnak.



Céljuk, hogy a katonák részére életpályamodellt, s a honvédségnél dolgozó munkavállalóknak olyan versenyképes illetményrendszert biztosítsanak, hogy megfelelő létszámú és megfelelő felkészültségű dolgozóik legyenek.



A honvédség által kínált versenyképes illetményrendszer és kiszámítható pályakép biztonságot jelent a katonák és családjaik számára - szögezte le.



Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke azt mondta: a három szervezet eredményként értékeli a megállapodást, ami a honvédelmi tárca illetmény és egyes illetményen kívüli juttatásainak 2018-as szintjének továbbfejlesztése.



A szakszervezeti vezető elmondta: a honvédelmi tárcánál igen jól működik az érdekegyeztetési rendszer, ezt szeretnék a jövőben is így folytatni.



Czövek János külön köszönetét fejezte ki, hogy a jelenlegi honvédségi közalkalmazottak hosszú ideje várt illetményfejlesztésére is sor kerül. Megköszönte továbbá valamennyi érintettnek, aki közreműködött abban, hogy a túlszolgálat pénzbeli megváltása jövőre is megmaradjon.