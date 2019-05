Horgászik? Fontos hírt közölt a Nébih

Május 2-án elkezdődött a ponty, a harcsa és a compó fajlagos fogási tilalmi ideje, május 1-jétől azonban ismét szabad horgászni a fogassüllőre, a balinra és a sügérre - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) aA ponty fogási tilalmi ideje május 31-én éjfélig tart. Ugyaneddig marad érvényben a garda, a paduc, a szilvaorrú keszeg, a jászkeszeg, a márna és a domolykó fogására vonatkozó korlátozás is, emellett június 28-án éjfélig a kősüllő fogása sem engedélyezett.A harcsa és a compó csak június 15-én szabadul fel a tilalom alól. A harcsa esetében a 100 centiméternél hosszabb egyedek a fajlagos tilalmi időben is kifoghatók.A hivatal közleményében megjegyzi: annak ellenére, hogy az utóbbi napokban lehűlt az idő, az akác már elkezdett virágozni, ami azt is jelzi, hogy eljött a harcsaszaporodás ideje. A levegő és a vizek felmelegedésével folytatódik a pontyfélék ívása is, nagyobb egyedekre akár a nádasokban is lehet számítani, hasonlóképpen a keszegek csapatai is feltűnhetnek a part menti növényes területeken.A Nébih azt javasolja a horgászoknak és a halászoknak, mindig tájékozódjanak az egyes vízterületeken érvényben lévő, saját horgászrendről is, amely esetenként eltérhet a jogszabályoktól. Sok vízterület - ahol az állomány elsősorban haltelepítésből származik - mentesül a pontytilalom alól, míg máshol a harcsatilalom a 100 centiméternél nagyobb egyedekre is vonatkozik.