Kovács Zoltán: a svédek szerint is a migráció a legfontosabb európai kérdés

A svédek is egyetértenek abban, hogy a migráció a legfontosabb európai kérdés - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára keddi stockholmi látogatásáról beszámolva az MTI-nek. Kovács Zoltán a svéd fővárosban találkozott a parlament külügyi bizottságának és európai ügyi bizottságának tagjaival, újságírókkal, valamint előadást tartott a Stockholmi Egyetemen.Az államtitkár ezt követően kifejtette: évek óta ellátogat európai fővárosokba azzal a céllal, hogy a valódi információkra kíváncsi újságírók, politikusok, egyetemisták első kézből tájékozódhassanak arról, hogy a magyar kormány mit és miért tesz.A stockholmi látogatásra részben azért került most sor, mert az elmúlt hónapokban különösen erős volt az a kritika, amely svéd politikusoktól vagy újságíróktól Magyarországgal szemben elhangzott - magyarázta.Kitért rá: a kormányzat, amelynek részéről a kritikák érkeztek, nem nagyon mutatott érdeklődést a találkozó iránt, viszont a svéd parlament külügyi, valamint európai ügyek bizottságának tagjaival "rendkívül jó beszélgetést" folytattak.Az államtitkár kiemelte: "bár nem értünk mindenben egyet", egyértelmű, hogy Magyarországnak és ezen belül a kormányzó pártnak, a Fidesznek - a svéd pártokhoz hasonlóan - megvan a joga, hogy saját véleménye legyen az európai sorskérdésekről. Abban egyetértettek, hogy egy rendes párbeszéd, amelynek során odafigyelnek a másik álláspontjára, segíti a megértést - fogalmazott.Kovács Zoltán hangsúlyozta: a svéd parlament képviselői, az újságírók és az egyetemisták is egyetértettek, hogy "napjaink meghatározó és legfontosabb európai kérdése a migráció", továbbá egyetértettek azzal is, hogy a migrációhoz való viszonyon keresztül "jobban megértjük az európai politikáról alkotott képet is".Megjegyezte: sokan, köztük a svéd politikusok egy része is tagadta, hogy a migráció lenne a legfontosabb kihívás, amellyel Európának ma szembesülnie kell, de bebizonyosodott, hogy maguk a svédek is azt gondolják, hogy ez napjaink meghatározó kérdése és az európai parlamenti választás legfontosabb eleme lesz.Az államtitkár arról is beszélt, hogy látogatása alkalmával ismertette azt a megközelítést, amelyet Magyarország képvisel a családpolitika, a társadalmi intézmények, valamint az európai politika területén.