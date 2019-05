Novemberben Magyarország ad otthont a Tudományos Világfórumnak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ-székházban az oktatási ügyekkel foglalkozó konferencián helyi idő szerint kedden.A budapesti fórum arra biztosít lehetőséget a résztvevőknek - tudósoknak és politikusoknak -, hogy megvitassák a tudomány szerepét, az új kutatási eredmények gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásait.Az oktatás szerepével kapcsolatos felszólalásában Szijjártó Péter kiemelte, hogy a kormány olyan oktatásra törekszik, amelynek révén a rendszerből kilépők állást tudnak találni maguknak a digitális és technológiai fejlődés által átalakuló munkaerőpiacokon.Kulcsfontosságú elemnek nevezte ebben a duális képzést, amely már a középfokú oktatásban megjelenik. Fő célként jelölte meg azt, hogy a középiskolát elvégzőket a pályaválasztásnál a műszaki, informatikai területek felé tereljék.Az elmúlt pár évben ezeknek a fiataloknak a száma megduplázódott - tette hozzá.Szijjártó Péter felszólalt a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésével foglalkozó panelbeszélgetésen is, amelyen elsősorban az egyenlő teherelosztás fontosságáról beszélt.Azt mondta, a kormány bevezette azt az alapelvet, hogy állami támogatásokhoz csak az juthat, aki dolgozik, és ennek érdekében jelentősen változtatott az adó- és a szociális rendszeren.Mindez lényegesen "fehérítette" is a gazdaságot, és gyakorlatilag teljes foglalkoztatáshoz vezetett - hangoztatta a miniszter.Kifejtette, a magyar gazdasági eredmények azt is megmutatták: már nem áll meg a lábán az a régebbi alapvetés, hogy a gazdasági növekedés serkentését nem kísérheti gazdasági szigor.A kormány azt is világossá tette, hogy a bevándorlás helyett a családok támogatásával lehet választ találni az európai munkaerőpiaci kihívásokra. A migráció ösztönzése helyett pedig a nehéz helyzetben lévők otthon maradásának támogatása kell, hogy legyen a megoldás - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a kormány több ezer ösztöndíjat nyújt fejlődő országokból érkező külföldieknek és támogatja az üldözött keresztény közösségeket is.A kreativitásról és a célratörő gondolkodásról szóló kísérőrendezvényen felszólalva Szijjártó Péter kiemelte az autóipar szerepét. Emlékeztetett arra, hogy ez az iparág a magyar exportból 27 százalékban részesedik, az ipari termelésből pedig 29 százalékban. Az autóipari export szempontjából Magyarország a 20. a világ országai között.Egyesült államokbeli látogatása során a külgazdasági és külügyminiszter találkozott a munkácsi rebbével, a haszid zsidóság New Yorkban élő egyik vezetőjével, valamint megbeszélést folytatott a helyi magyar egyházak képviselőivel is.