Január elsejétől megkezdte munkáját a Magyarságkutató Intézet, ahol elsősorban identitásképző kutatások zajlanak majd - mondta az intézet főigazgatója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! és az M1 aktuális csatorna közös műsorában kedden.



Horváth-Lugossy Gábor József hozzátette: első körben az ötödik és a kilencedik század közötti időszakkal, a magyarság őstörténetének kutatásával foglalkozik majd az intézet.



Elmondta: Angliában már 1921-ban létrehozták egy történetkutató intézetet, amely mára több mint 190 ezer példányos könyvtárral rendelkezik, emellett hasonló intézményt alapítottak már Németországban, Finnországban, Görögországban és Svédországban is. Magyarország német példára, egyetemtől független intézetet hozott létre, így minden tanintézmény egyenlő eséllyel vehet részt a jövőbeli kutatásokban - fűzte hozzá.



A intézet a tervek szerint kutatási eredményeinek nagy részét online publikálja majd, de emellett nyomtatott kiadványokat is megjelentett, konferencia és rendezvény szervezéssel is foglalkozik majd - tudatta Horváth-Lugossy Gábor József.