Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait - nincs telitalálat

Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki. Nyerőszámok: 15 (tizenöt) 20 (húsz) 22 (huszonkettő) 28 (huszonnyolc) 65 (hatvanöt). Joker: 444327.



Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvényekre egyenként 1 246 710; 3 találatos szelvényekre egyenként 18 710; 2 találatos szelvényekre egyenként 1510 forintot fizetnek. Joker: 444327 Az 1 db Joker-telitalálatra 38 433 710 forintot fizetnek.



Még mindig megnyerhető az ötöslottó főnyereménye



Még mindig lehet játszani az ötöslottó főnyereményéért. Április 6-án, szombaton 3 milliárd 773 millió forint várja a lottózás szerelmeseit.



Az ötöslottó fennállása óta az eddigi legnagyobb pénzösszeget 2003-ban nyerte meg egy szerencsés játékos az eddigi leghosszabb halmozódás után. Ő 38 hét telitalálat-mentes időszakot követően több mint 5 milliárd forinttal gazdagodott. A 14. játékhéten megnyerhető összeg 3 milliárd 773 millió forint, ami a játék történetének 3. legnagyobbjának számít.



Így tehát a következő héten is van még esély megnyerni az ötöslottó által kínált hatalmas összeget, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a holnapi hatoslottó sorsoláson is minden idők egyik legnagyobb főnyereményét, 1 milliárd 681 millió forintot nyerhetnek a vasárnapi játék szerelmesei. Játékot feladni vasárnap egészen másfél órával az élő sorsolást megelőzően lehet.



A lottó Magyarországra a 18. században jutott el. Az ötöslottó, amit ma ismerünk, 1957. január 17-én jelent meg, s 1988-ig uralta szinte egyedül a szerencsejáték piacot. A többi lottójáték megjelenése után is határozottan állítható, hogy a lottó szóról az embereknek a jó öreg ötöslottó jut az eszébe, és alig van olyan család ma az országban, ahol ne ismernék vagy ne játszottak volna már Magyarország kedvenc lottójátékával.