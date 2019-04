A kor­mányfő az össze­tar­to­zás szem­pont­já­ból szim­bo­li­kus­nak ne­vezte, hogy az első EP-vá­lasz­tási kam­pány­gyű­lé­sét Sza­bad­kán tartja. A kor­mányfő ki­emelte, Ma­gyar­or­szág­nak is ér­deke, hogy az EU-n belül minél na­gyobb szám­ban le­gye­nek közép-eu­ró­pai or­szá­gok. Arról is szólt, hogy az anya­or­szág se­gít­sé­gé­vel a Vaj­da­ság is képes lesz az el­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.