Németh Szilárd: ismét megnőtt a migrációs nyomás a déli határokon

Nyáron ismét megnőtt a migrációs nyomás délen, ezért a honvédek június 1-jével visszatértek a határra, segítve a rendőröket - mondta Németh Szilárd , a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek.A keddi lapszámban megjelent interjúban azt írták, hogy még soha nem fordított ennyi pénzt a magyarok biztonságára a kormány.Németh Szilárd közölte: hetente több mint kétszáz illegális bevándorlót fognak el a katonák és a rendőrök a déli határokon a nyári időszakban, ezért is volt szükség a honvédség segítségére. Elmondta azt is, hogy a megnövelt katonai költségvetésből a már ismert haditechnikai beszerzések mellett új önjáró lövegeket és páncéltörő eszközöket is vesznek a honvédségnek.Az államtitkár azt hangoztatta, hogy a 2020-as költségvetés középpontjában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll, ezért ez a családok támogatásának költségvetése. További cél a magyar gazdaság eredményeinek megvédése, erről 13 + 1 intézkedés szól. Úgy fogalmazott, hogy az adópolitika is kiteljesedett: a költségvetés csak adócsökkentést tartalmaz. Viszont a biztonság az alapja annak, hogy a családok gyarapodhassanak, a gazdaság fejlődhessen - vélekedett Németh Szilárd.Szavai szerint Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb helye, és azt akarják, hogy ez továbbra is így maradjon.A kormány még soha nem költött ennyit a magyarok biztonságára. A 2020-as költségvetésben 173 milliárd forinttal többet lehet erre a célra fordítani, mint idén. A honvédelmi tétel 103 milliárddal múlja felül a 2019. évit. A HM 20 százalékkal nagyobb összegből, 616 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre - sorolta az államtitkár.Németh Szilárd hangsúlyozta: eltökéltek a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program ütemezett megvalósításában. A jövő évi költségvetés 216 milliárd forintot tartalmaz a már megkezdett fejlesztések folytatására - tette hozzá.Az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensről szólva az államtitkár úgy fogalmazott, hogy "a dormánfalvi román polgármesterrel fémjelzett sorozatos jog- és kegyeletsértés már április eleje óta zajlik a magyar közösség kárára. Ezt a tényt egyébként a román hatóságok is megállapították, de kétszínű módon semmit nem tettek a törvényesség helyreállításáért." Németh Szilárd szerint "barbár kegyeletsértés és agresszív provokáció" történt.Magyarország jó kapcsolatokra törekszik Romániával, ahol a székelyeknek és a románoknak egymást tisztelve, békében kellene élniük - hangoztatta az államtitkár.Németh Szilárd arról is beszélt, hogy 2010 óta töretlen kormányzati szándék a katonák megbecsülése, a gondoskodás róluk. Jó hírnek nevezte, hogy 2020-ban a kabinet folytatja a rendvédelmi béremelést.Az államtitkár a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: "Gyurcsányék országlását nemcsak a katonai képességeink kinyírása, hanem a hazai haditermelés teljes lenullázása is jellemezte. Mi azonban újjáélesztjük a magyar hadiipart. A modern kézifegyverek összeszerelése már tavaly megkezdődött, júliustól pedig a gyártósorok is beindulnak Kiskunfélegyházán."