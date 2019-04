Nézőpont: nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága márciusban

Tovább nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága márciusban, egy most vasárnap esedékes európai parlamenti (EP-) választáson 56 százalékot és ezzel 14 mandátumot szerezne - közölte a Nézőpont Intézet hétfőn.



Az intézet a Magyar Nemzet számára készített közvélemény-kutatása szerint az Európai Néppárt (EPP) egyes pártjaival folytatott vita nem ártott, hanem használt a kormánypártoknak, így tudta növelni népszerűségét a Fidesz-KDNP pártszövetség.



A biztos szavazók körében - februárhoz képest - két százalékpontot javítva, 56 százalékon áll a kormánypártok társadalmi támogatottsága. A népszerűségnövekedés következtében a legerősebb, arányait tekintve legnépszerűbb pártszövetség lehet Európában a Fidesz-KDNP. Mindez azt is jelenti, hogy egy most vasárnap esedékes európai parlamenti választáson 14 mandátumot szerezne a kormánypárti EP-lista.



Az országgyűlési választásokhoz képest 9 százalékponttal érne el jobb eredményt májusban a Fidesz-KDNP.



Az ellenzéki pártok népszerűsége többnyire stagnált az elmúlt hónapban: az MSZP-Párbeszéd 11, a DK 6, az LMP 5, a Momentum 4 százalékon áll a biztos szavazók körében. Csökkenés a Jobbik esetében állt be ismét, a tavaly áprilisi országgyűlési választásokon elért listás eredményüktől ezúttal 8 százalékponttal maradnának el, összesen 12 százalékot szereznének.



Ez alapján a Jobbik 3, az MSZP-Párbeszéd 2 mandátumot szerezne az európai parlamenti választásokon, tehát Jávor Benedek még Tóth Bertalan visszalépése esetén sem jutna be az EP-be - írták. Mandátumhoz jutna Dobrev Klára, valamint az öt százalékon álló LMP listavezetője, Vágó Gábor is. A Momentum, a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) nem lépné át a mandátumszerzéshez szükséges küszöböt.



A teljes népességen belül a Fidesz-KDNP 42, a Jobbik 8, az MSZP-Párbeszéd szövetség 7, a DK 4, az LMP és az MKKP 3, a Momentum 2, a Mi Hazánk pedig egy százalékon áll.



A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2019. március 1. és március 28. között készült 5000 ember személyes megkérdezésével. A minta reprezentatív, a mintavételi hiba 1,4 százalék.