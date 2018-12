Novák: már a kétgyermekes családok is igénybe vehetik a 10 millió forintos kamattámogatott hitelt

Novák Katalin a családszervezetek jótékonysági adventi vásárának megnyitója előtt újságíróknak elmondta: szombattól ismét bővül a családi otthonteremtési támogatások köre. A kétgyermekes családok a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) támogatása mellé felvehetnek egy tízmillió forintos hitelt, amely garantáltan 3 százalék alatti kamatozású. "Ez annyit jelent, ha tízmillió forintos hitelt felvesz a kétgyermekes család 25 évre, akkor a törlesztőrészlet havi szinten 50 ezer forint alatt marad" - tette hozzá. Beszámolt arról is, hogy bővül a nagycsaládosok hitele is: a háromgyerekes családok esetében 10 millió forintról 15 millió forintra emelkedik a felvehető kölcsön értéke.



A 15 millió forint havi törlesztőrészlete 25 évre 72 ezer forint lesz. Az államtitkár elmondta, hogy a három éve futó családtámogatási programot már 92 ezer család vette igénybe, az eddig kifizetett vissza nem térítendő támogatás összesen 265 milliárd forint volt, de a kedvezményes kölcsönnel és az áfa-visszatérítéssel együtt összesen 550 milliárd forinttal segítették az otthonteremtést. "Kiemelt célunk az, hogy saját otthonhoz juttassunk mindenkit, aki gyermeket nevel, ebben segít a magyar otthonteremtési program" - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: a kormány elkötelezett arra, hogy a jövő évben is folytatja és bővíti az otthonteremtési program támogatási lehetőségeit.