Orbán Viktor évértékelő 2019 - A kormányfő 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentett be

Nemzeti büszkeségünknek gazdasági alapja is van

Az új internacionalizmus fellegvára Brüsszel

A magyar ellenzék  bevándorláspárti politikusok gyülekezete

Nekünk az jelenti a győzelmet, ha az ország nyer

Magyarország keményen megdolgozott a kétharmadért

Nemzeti büszkeségünknek gazdasági alapja is van - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország a népességét tekintve a 88. helyen áll a világ országai között, de a 34. legtöbbet exportáló ország. A nemzeti büszkeségnek gazdasági alapja is van, hiszen a magyar mérnökök és munkások teljesítménye 54 hellyel előrébb sorolja az országot. Véleménye szerint vannak válaszaink arra, ha a világgazdaság lassul, és nem adjuk fel azt a tervünket, hogy a magyar gazdaság növekedése minden évben legalább 2 százalékkal meghaladja az EU átlagát. A legnagyobb eredményeink még hátravannak, csak most lendültünk bele - tette hozzá. Orbán Viktor szerint nincs ebben túlzás, a gazdasági tények azt mutatják, hogy Magyarország a magasan jegyzett, tiszteletet érdemlő és nagyszerű teljesítményre képes emberek országa.Az új internacionalizmus fellegvárának Brüsszelt, eszközének pedig a bevándorlást nevezte meg Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten elmondott évértékelő beszédében. A kormányfő szerint megint vannak, akik nemzetek nélküli világot, nyílt társadalmat akarnak, nemzetek feletti világkormányt "eszkábálnak", és ma is külföldről irányítják őket. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a bevándorlóországokban keresztény-muszlim világ jön létre folyamatosan zsugorodó keresztény aránnyal. Azonban "nekünk, közép-európaiaknak még megvan a saját jövőnk" - hangsúlyozta.A miniszterelnök szavai szerint a magyar ellenzék bevándorláspárti politikusok gyülekezete, akiket Soros György és az európai bürokraták tartanak lélegeztetőgépen. A budapesti Várkert Bazárban vasárnap tartott évértékelő beszédében Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon megtörténhetett a szocialisták és a szélsőjobb koalíciója, és "ez maga a politikai pornográfia". A kormányfő kiemelte: azt kell hallanunk, hogy a zsidó származású képviselők listázása nem jelent antiszemitizmust, és aki ezt mondja, még főpolgármester akar lenni, "ahelyett, hogy csendben elkullogna a kertek alatt". "Erre csak annyit mondhatunk: szégyen!" - fogalmazott.Nekünk nem az jelenti a győzelmet, ha a pártunk nyer, nekünk az jelenti a győzelmet, ha az országunk nyer - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten, a Várkert Bazárban tartott hagyományos évértékelő beszédében. A kormányfő kijelentette: Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni, és lépésről lépésre, kitartó munkával "fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon". Úgy fogalmazott: "Ulti ellen ásszal, szegénység ellen munkával." Mindenkinek lesz munkája, otthona, minden gyermeknek lesz bölcsőde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv, lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes idős kor is - sorolta Orbán Viktor.Sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándékba, Magyarország mindkettőért keményen megdolgozott - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten. A Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében a kormányfő kiemelte: mély összefüggés van a politika és gazdaság között, az eredmények sosem a vakszerencsének köszönhetők. Felidézte: 2009-ben, a baloldali kormányzás vége felé közös vagyonunkat, tartalékainkat és a jövő lehetőségeit is felélték. Azt mondta, Magyarországnak nemcsak válságkezelő csomagokra, hanem teljes megújulásra, új irányra van szüksége. Ma a házasságkötések száma nő, a csecsemőhalandóság csökkent, a foglalkoztatás 55-ről 70-százalékra nőtt, a munkanélküliséget az egyharmadára vágták, a jövedelmeket folyamatosan növelik, a minimálbért több mint duplájára emelték - sorolta. Orbán Viktor kijelentette: tíz év közös munkájának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben-írta az mti.

Korábban

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken közölte Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelő beszédében ismerteti a családvédelmi akciótervet, amelynek "van előzménye, és ha lesz rá lehetőség, folytatása következik".Kérdésre annyit mondott, hogy a bejelentések érintik majd az idei költségvetést, és a rendelkezésre álló forrásokból - például az általános tartalékból és a már most látható többletbevételekből - finanszírozható.Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy az intézkedések tovább javítják a gyermekvállalási kedvet és a demográfiai helyzetet.