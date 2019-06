Szijjártó: a közép-európai országok az új világrend nyertesei

A közép-európai országok egyértelműen a nyertesei annak az új világrendnek, amely a világgazdasági és világpolitikai változások nyomán kialakult - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Ljubljanában a 12 kelet- és közép-európai uniós országot tömörítő Három Tenger Kezdeményezés államfői csúcstalálkozójának üzleti fórumán.Hozzátette, hogy mindezt nem adták ingyen, ehhez nagyon komoly és súlyos döntéseket kellett meghozni."Az ésszerű politikai döntéseket, amelyeket Közép-Európában a gazdaság, illetve a biztonság vonatkozásában hoztunk, mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma Közép-Európa az új világrend nyertesei közé tartozik, sőt az európai növekedés és versenyképesség motorját jelenti és fogja jelenteni a jövőben is" - hangoztatta a külgazdasági és külügyminiszter.Kiemelte, hogy a közép-európai országok gazdasági növekedési üteme tavaly a duplája volt az átlagos európai növekedési ütemnek, és az idei első negyedévben is az öt leggyorsabban növekedő európai gazdaságból négy a közép-európaiak közül került ki."Ez nyilvánvalóan köszönhető annak, hogy a biztonságunkat az első helyre helyeztük, valamint itt vannak Európa legalacsonyabb adói is, ebben a térségben" - fűzte hozzá.Mint monda, vannak olyan versenyhátrányok, amelyeket le kell küzdeni, mert ha nem teszik meg, akkor ez a gazdasági motor szerep gyorsan a múlté lehet.A miniszter szerint elsősorban a közlekedési és az energetikai kérdésekre kell összpontosítani. Kifejtette, hogy míg Nyugat-Európában két-három kilométerenként lehet átlépni az országhatárt legálisan, addig Közép-Európában átlagosan negyven kilométerenként található határátkelő, ami nyilvánvalóan a versenyképesség ellen hat. Kiemelte: ezért is állapodott meg Magyarország a szomszédos országokkal arról, hogy jelentősen növelik a határkeresztező utak és vasutak számát.Magyarország elvégezte a házi feladatát annak érdekében, hogy nem orosz forrásból származó gázt tudjon vásárolni - mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: készen vannak a vezetékek Románia és Horvátország felé is.Innentől kezdve, csak a barátinkon és a szövetségeseinken múlik, hogy tudunk-e nem orosz forrásból gázt vásárolni. Kizárólag a horvátokon, a románokon és az ott gázkitermelésre jogot szerző amerikaiakon és osztrákokon múlik - mondta Szijjártó Péter.Hozzátette: amennyiben ők nem végzik el "házi feladatukat", Magyarország arra fog kényszerülni, hogy hosszú távon együttműködjön az oroszokkal gázvásárlás terén.