Szijjártó: Magyarország és Izrael szoros szövetségesek

Magyarország és Izrael szoros szövetségesek a biztonsági és gazdasági együttműködés tekintetében, és együttműködnek a nemzetközi szervezetekben is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Jeruzsálemben a közmédiának.



A miniszter Orbán Viktor miniszterelnököt kísérte el hivatalos látogatásra Izraelbe. Szijjártó Péter találkozott Avi Dichterrel, a Kneszet külügyi és védelmi bizottságának elnökével és Yuval Rotemmel, az izraeli külügyminisztérium főigazgatójával.



Magyarország álláspontja "egyértelmű, és ezt nem is rejtjük véka alá": Izraellel szemben sokszor kifejezetten tisztességtelen és elfogult álláspontot fogalmaznak meg a nemzetközi szervezetek, de Magyarország mindig fellép ez ellen, a tisztességes és kiegyensúlyozott megközelítés érdekében - közölte a miniszter.



Arról is beszélt, hogy "a közel-keleti békefolyamat tekintetében nem szabad összekeverni a kereskedelmi és gazdasági korlátozó intézkedéseket a béketeremtéssel", a kettőnek ugyanis semmi köze nincs egymáshoz.



"Elvi alapon is elutasítjuk", hogy gazdasági és kereskedelmi szigorításokkal, tiltásokkal, blokádokkal akarjanak feloldani egy konfliktust, "mert az nem fog menni" - fogalmazott a miniszter.



Szijjártó Péter elmondta: Magyarország "az Európai Bizottság javaslata ellenére sem alkalmazza a címkézés módszerét", vagyis nem jelzi, ha egy terméket a telepes területeken gyártottak.



Ezzel ugyanis nyilvánvalóan az a célja az EU-nak, hogy csökkentse az ilyen termékek iránti keresletet - közölte.



Szijjártó Péter úgy vélte, ezek a vállalatok is palesztin embereket alkalmaznak, és ha csődbe mennek, a palesztinok elveszítik a munkájukat.



Magyarország azt is ellenzi, hogy az ENSZ nyilvánosságra hozza a telepes területeken működő vállalatok listáját, mert az hasonló hatással járna. A cégek ezt megsínylenék, ugyanakkor a vesztesek a palesztinok lennének, akiknek elveszne a munkahelye, és "könnyen válhatnának elkeseredett emberekből terroristává, ami senkinek sem az érdeke" - mutatott rá.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: a biztonsági kérdések vonatkozásában fontos, hogy Magyarország Izraellel közösen harcolt az ENSZ globális migrációs csomagja ellen.



Izrael is határozottan kiáll az illegális migrációs folyamatok megállítása mellett, és az Európába délről érkező migrációs folyamatok megállítása is sokszor Izrael határainál történik - mondta.



Kifejtette: a gazdasági együttműködés tekintetében jó hír, hogy tavaly is meghaladta az 500 millió dollárt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, és egyre szorosabb az együttműködés az innovatív autóipari tevékenységekben.



Az autóipar jövője az önmagukat vezető autókról szól, és az ezek kifejlesztéséhez szükséges legfejlettebb technikákat részben itt alkalmazzák elsőként - mondta Szijjártó Péter.



Megjegyezte: mivel a magyar kormány is sokat tesz annak érdekében, hogy európai és amerikai vállalatok Magyarországon fejlesszék ki és alkalmazzák az önmagukat vezető autókhoz szükséges technológiákat, ezért ezen a területen szoros együttműködés jött létre.



Az élelmiszeripar területén magyar kormányzati támogatással Csongrád megyében épült fel Európa legnagyobb kóser vágóhídja, amelyhez az Eximbank 2 milliárd forintos hitelt biztosított, valamint a HIPA-n keresztült 540 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adtak - mondta a miniszter.



Közölte: a magyar élelmiszeripari export Izraelbe egyre nő, a baromfi- és libamáj-behozatal 97 százaléka Magyarországról érkezik, ami világosan mutatja, hogy a magas színvonalat képviselő magyar élelmiszeripari termékeknek Izraelben komoly piacuk van.