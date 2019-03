Szijjártó: növelni kell Jordánia európai uniós támogatását

Növelni kell a Jordániának juttatott európai uniós támogatások mértékét a menekültügyi kérdés kezelése érdekében - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ammáni sajtótájékoztatóján szerdán."Ha Jordánia nem képes megbirkózni a menekültkérdés jelentette kihívással, akkor százezrek kelnek majd útra Európa felé, további feszültségeket keltve az Európai Unióban, amit szeretnénk elkerülni" - mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy Magyarország nagyon nagyra értékeli Ammán erőfeszítéseit, hogy befogadta a menekülteket a környező, háború dúlta térségekből.A miniszter közölte, hogy Magyarország rendkívül szigorú migrációellenes politikát alkalmaz, és úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája szélsőségesen káros és veszélyes az EU és a közel-keleti térség szempontjából is, mert az Európai Bizottság politikája gyakorlatilag meghívással ér fel, amely arra bátorítja az embereket, hogy nagy számban kockáztassák az életüket, és milliókat fizessenek embercsempészeknek, hogy elhagyhassák ezt a térséget, és Európába mehessenek."Mi úgy gondoljuk, hogy a segítséget kell odavinni, ahol szükség van rá. Biztosítanunk kell, hogy akik kénytelenek elhagyni a hazájukat, azok olyan közel maradjanak hozzá, amennyire csak lehet, hogy a konfliktus végeztével hazatérhessenek" - mondta angol nyelvű sajtótájékoztatóján a miniszter.Emellett az MTI-hez eljuttatott hangfelvétel tanúsága szerint Szijjártó Péter azt is leszögezte, hogy az Európai Uniónak szabadkereskedelmi megállapodást kell kötnie Jordániával, hogy termékei és szolgáltatásai akadálytalanul eljuthassanak az európai piacra.Magyarország örül annak, hogy az EU 2030-ig meghosszabbította a Jordániának megítélt kereskedelmi kedvezmények hatályát, de az nem ad okot örömre, hogy nincs teljes szabadkereskedelmi egyezmény Jordánia és az EU között - húzta alá.Szijjártó Péter kiemelte, hogy Jordánia tisztelet érdemel a keresztény közösségekkel szembeni bánásmód miatt is, mert a keresztényeket a jordániai társadalom szerves részének és nem kisebbségnek tekintik."Ha a térség minden országa úgy tekintene a keresztényekre, mint Jordánia, akkor ez a térség biztosan sokkal boldogabb és biztonságosabb hely lenne" - fogalmazott a magyar diplomácia vezetője, felidézve, hogy a magyar kormány 1,3 millió eurót adományozott a jordániai keresztény közösségeknek, hogy képesek legyenek turisztikai beruházásokat végrehajtani, valamint 700 ezer euróval támogatta a templomépítést a Jordán partján, azon a helyen, ahol a Biblia szerint Jézust megkeresztelték.Támogattuk a keresztény közösség iskoláinak felújítását és működését, hogy csökkentsük a jordániai államra nehezedő terheket, amit az egyre több, ide érkező menekült oktatása jelent - mutatott rá Szijjártó Péter.A miniszter kiemelte, hogy Magyarország és Jordánia vállvetve küzd a terrorizmus ellen, mindkét ország részt vesz az Iszlám Állam elleni harcban, és Budapest és Ammán szorosabbra fűzte védelmi együttműködését.Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az elmúlt két évben Magyarország tűzszerészkiképzést tartott jordániai katonáknak, és idén ismét lesz ilyen; húsz jordániai katona vesz részt Magyarországon ilyen képzésen.Külön kitért arra, hogy évente 400 jordániai diák tanulhat ösztöndíjjal Magyarországon."Ezt nagyon jó befektetésnek tartjuk, mert úgy érezzük, hogy a Magyarországon diplomázó diákok a két ország kapcsolatának jószolgálati nagykövetei" - mondta a miniszter, kiemelve, hogy Jordániából érkezhet a legtöbb ösztöndíjas Magyarországra, "és ezt a jövőben is fenntartjuk".A külgazdasági és külügyminiszter beszámolt arról, hogy az Eximbank 90 millió dolláros hitelkeretet nyitott, hogy elősegítse a jordániai-magyar üzleti együttműködést, különösen a vízkezelés terén. Szijjártó Péter elmondta, hogy Jordániában a világon a második legszűkösebb a vízkészlet, és a magyar cégek élen járnak ezen a téren."Megállapodtam a vízügyi miniszterrel, hogy a magyar cégek eljönnek Jordániába, és remélhetőleg részt vehetnek a jordániai városi vízhálózatok hatékonyabbá tételében" - tudatta Szijjártó Péter.Nem mulasztott el a magyar diplomácia vezetője említést tenni arról hogy Magyarország előző nap kereskedelmi és befektetési képviseletet nyitott Jeruzsálemben, mert a magyar-izraeli gazdasági kapcsolat létfontosságú Magyarország számára.A gazdaság sikerességének szempontjából meghatározó, hogy Magyarország hogyan képes részt venni az autóipari innovációkban, például az önvezető autók terén, és az izraeli vállalatok a legfejlettebbek ezen a téren - húzta alá Szijjártó Péter."De szeretném hangsúlyozni, hogy a nagykövetségünk Tel-Avivban van, és ennek megváltoztatása nincs napirenden" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter, világossá téve, hogy a közel-keleti békefolyamattal kapcsolatos magyar álláspont egybeesik az EU hivatalos politikájával.A minisztérium arról tájékozatta az MTI-t, hogy Ajmán Szafadi jordániai külügyminiszter nagyra értékeli a magyar külügyminiszter látogatását, mert Szijjártó Péter most jár először az országban. A jordániai külügyminiszter egyúttal köszönetet mondott Magyarország támogatásáért, kiemelve az iraki keresztények megsegítését.