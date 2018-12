Új, Magyarországon összeszerelt fegyvereket kaptak a Magyar Honvédség katonái - Fotók

A cseh licenc alapján készült P-07 és P-09 típusú pisztolyok, BREN 2 típusú gépkarabélyok és SCORPION EVO 3 típusú géppisztolyok első darabjait ünnepélyes keretek között adták át kedden a budapesti Petőfi-laktanyában, elsőként a katonai rendészeknek. A fegyvereket a következő időszakban osztják ki valamennyi katonai alakulatnak, rendőröknek, fegyveres szerveknek.Benkő Tibor honvédelmi miniszter kiemelte: a most elkészült több mint tízezer fegyver már a magyar hadiipar terméke. A miniszter a Magyar Honvédség fejlesztése a hazai hadiipar újraindítása terén is mérföldkőnek nevezte az eseményt. Mint elmondta, a fegyverek összeszerelése már Magyarországon történt. Hamarosan megérkeznek azok a gépsorok is, amelyekkel a teljes gyártást Magyarországon végzik majd. Mindemellett a jövőben a lőszer- és lőporgyártás elindítását is tervezik.Kifejtette: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programban az első a katona, ezért a honvédség modernizációját a katonák egyéni felszerelésével kezdték. Hozzátette, ezt folytatják, a katonáknak a 21. századi kihívásoknak megfelelő eszközeik lesznek.Szólt arról is, hogy szintén a haderőfejlesztési program keretében már új repülőgépeket is beszereztek, az új helikopterek pedig jövőre érkeznek meg a Magyar Honvédséghez.Mindemellett folyamatban van a szárazföldi erők technikai eszközeinek modernizációja is - közölte a miniszter.Benkő Tibor kiemelte: ahhoz, hogy erős és ütőképes legyen a Magyar Honvédség, minden anyagi segítséget megkapnak. Így lehetőségük van elérni azt az elvárt szintet, amellyel garantálni tudják a magyar emberek biztonságát - tette hozzá.Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese történelmi pillanatnak nevezte az eseményt. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a kormány megteremtette annak lehetőségét, hogy a Zrínyi 2026 program keretében egy új, erős Magyar Honvédséget hozzanak létre.Az altábornagy hozzátette: felelősségük is van a programért. Felelősek azért, hogy a katonák felkészültek legyenek, tudják használni az új eszközöket, kézifegyvereket, repülőgépeket. Mindez új kiképzési technikát, eljárást és gondolkodásmódot igényel - hangsúlyozta.Kránicz Roland, a HM Arzenál Zrt. vezérigazgatója azt ígérte, hogy szigorú minőségbiztosítási követelmények mellett világszínvonalú lesz a gyártás a kiskunfélegyházi fegyvergyárban. Azt mondta: a fegyverek a tesztek során messze túlteljesítették a követelményeket. Kiemelte: a NATO-követelményeknek megfelelő pisztolyokkal, géppisztolyokkal, gépkarabélyokkal a nemzetközi piacokon is megjelenhet Magyarország és Csehország.Március végén jelentették be, hogy gyalogsági kézi lőfegyvereket fog gyártani Magyarország. Az erről szóló licencszerződést Budapesten írta alá David Höfer, a Ceská Zbrojovka Export vállalat vezérigazgatója és Kránicz Roland, a HM Arzenál Zrt. vezérigazgatója.