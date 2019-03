Újabb videó: Gyöngyösi Márton gúnyolódik a holokauszt túlélőin egy jobbikos lakossági fórumon

Ez a Rothok, Grünök és Weiszek igazsága? Én köszönöm szépen, nem kérek ezekből az igazságokból. Én a valódi igazságra vagyok kíváncsi, amit Gyöngyösi Mártontól fogunk meghallani, így át is adom neki a szót"

Gyöngyösi Márton: „Számomra ez volt az egyetlen mentsvár, és hogyha rajtam bárki számonkéri, miért ültem le ezekkel az ortodox zsidókkal beszélgetni, akkor azt tudom mondani, hogyha Mahmúd Ahmedinezsád leült, akkor talán én is leülhetek velük." Forrás: MTI

Gyöngyösi a hallgatóságnak: „Ha önök között itt esetleg lenne holokauszt-túlélő… Nem tudom van-e (mosolyogva). Ők a szerencsések körébe tartoznak…"

a hallgatóságnak: „Ha önök között itt esetleg lenne holokauszt-túlélő… Nem tudom van-e (mosolyogva). Ők a szerencsések körébe tartoznak…" Bekiabáló a közönség kedélyes nevetgélése közepette: „Mi túléltük!" (nevetve)

a közönség kedélyes nevetgélése közepette: „Mi túléltük!" (nevetve) Gyöngyösi feltartott mutatóujjal, hangos nevetés közben eltátogta, hogy mi túléltük, majd a következőket mondta: „Nagyon jó, ezt még nem hallottam, majd beépítem."

Nem sokkal zsidólistázós parlamenti felszólalása után a Jobbik jelenlegi elnökhelyettese-frakcióvezetője a holokauszt áldozatain gúnyolódott, és antiszemitizmusával kérkedett – írja az Origo.A Jobbik 2013-as rendezvényén olyan történt, ami példátlan a fiatal magyar demokrácia történetében: alig hetven évvel a második világháború lezárását követően nyílt, antiszemita gyalázkodás történt egy jobbikos pártfórumon. Nincs jobb szó rá: ez bizony modern kori nácizmus volt, a tettesek jelenleg a magát néppártosodónak mondó Jobbik vezetői – írja a lap.– ezekkel a szavakkal konferálta fel Kocziha Tünde, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje, a néppártosodás egyik hangos támogatója a zsidólistázós felszólalásáról ismertté vált Gyöngyösit a párt békéscsabai fórumán 2013 márciusában.Kocziha visszataszítóan vezette fel a jobbikos berkekben zsidólistázása után sztárként kezelt politikus beszédét, lényegében arról értekezett, hogy létezik magyar igazság és zsidó igazság (ezt nem mondta ki, csak az „ők" szót használta), és a békéscsabai zsidó hitközség vezetőjén gúnyolódva kijelentette, hogy „szigorúan tartja a szombatot". A kedves köszöntést követően vastaps fogadta a népszerűségben fürdő Gyöngyösit, aki neki is látott a közel másfél órás beszédének – idézte fel az Origo.Listázós ötletéből kiindulva azt fejtegette, hogy mely országok parlamentjeiben tiltják a kettős állampolgárságot. Közel egy órának kellett eltelnie ahhoz, hogy rákanyarodjon a megjelent jobbikos szimpatizánsok által igazából várt témákra, nevezetesen a holokausztra, a holokauszt áldozataira és a magyar kormány által bevezetett holokauszt-emlékévre. „Év végén lehet ilyen sunyi dolgokat beemelni a költségvetésbe. Idén is ekkor látott napvilágot egy olyan törvényjavaslat, amelynek a címe, azoknak önök közül, akik humorérzékkel rendelkeznek, és áthallásokra különösen érzékenyek, különösen értékelni fogják. A kormányzat a föld alatti gáztározókról szóló törvénytervezetbe csempészte be azt a javaslatot, miszerint a 2013-as költségvetési tervezet ötven százalék kompenzációnövekedést biztosít a holokauszt-túlélőknek." Magyarána Jobbik jelenlegi második politikusa – a gázkamrákra utalva – humorosnak tartotta, hogy a kormányzat a gáztározókról szóló törvényben biztosított kompenzációt a holokauszt túlélőinek.tudja megnézni, ahogyan a jobbikos politikus a gázkamrákkal és a holokauszt-túlélőkkel viccelődött.A zsidóellenes népirtáson és annak áldozatain való gúnyolódásnak nem volt vége, sőt, a világ hetedik legantiszemitább embere ekkor melegedett bele igazán. Kifogásolta, hogy a 2013-as költségvetés „mindenkitől" elvont, kivéve „a holokauszt-túlélők társaságát",akikről szerinte azt sem tudjuk, milyen népesség, kik ők, és hányan vannak.Az egészen elképesztő gondolatokat követően is tudta fokozni a Jobbik elnökhelyettese az „azt sem tudjuk, milyen népességről" való mondandóját. „Vége lett az évnek 2012. december 31-gyel, mint általában minden év végén, ezúttal is fellélegezhettünk. Magunk mögött tudhattuk ugyanis a Wallenberg-emlékévet. Talán még emlékeznek rá, olyan régmúltnak tűnik. Túléltük, azonban nem sokáig nyugodhattunk meg, hiszen másnap, 2013. január 1-jével felkelt, felvirradt a holokausztév első napja" – képtelen volt leállni Gyöngyösi, aki ekkor már a Raoul Wallenberg- és a holokauszt-emlékévet gyalázta. A legdurvább mozzanatra azonban csak ezután került sor. Miután a jobbikos politikus azt kezdte el fejtegetni, hogy a cionista propaganda azt sulykolja, kétféle ember létezik a magyar társadalomban, a holokauszt-túlélő és a holokausztért felelős bűnös magyar, már nemcsak gúnyolódott a hatmillió zsidó ember halálával végződő népirtáson, hanem nemes egyszerűséggel kiröhögte az áldozatokat. Itt tudja megnézni, ahogyan a Jobbik vezető politikusa kiröhögte a holokauszt áldozatait:Bár feltehetően ez volt Gyöngyösi előadásának „csúcspontja", a zsidó emberek gyalázásának nem vetett véget, fáradhatatlanul folytatta az általa „azt sem tudjuk, milyen népesség" kifejezéssel illetett emberek elleni hadjáratát.A fórum vége felé azt kezdte el bizonygatni, hogy nem minden zsidó emberrel ápol rossz kapcsolatot, csakhogy a mutatvány meglehetősen balul sült el. A Jobbik jelenlegi elnökhelyettese elmesélt egy közvetlenül a zsidólistázós parlamenti felszólalása utáni történetet: állítása szerint beszédét követően egy – Manchesterben és az Egyesült Államokban székelő – anticionista, ultraortodox zsidó szervezet felkereste Hegedűs Lóránt református lelkészt, hogy szervezzen Budapestre egy találkozót a Jobbik vezetőivel. A megbeszélés összejött, a szélsőjobboldali pártból Vona Gábor akkori pártelnök, Gyöngyösi és Hegedűs vett részt. A világ hetedik legantiszemitább embere a következőképpen mesélte el a történteket, természetesen ismét a gúnyolódásé lett a főszerep: „Most el tudják képzelni, hogy ebben a helyzetben meghökkentünk egy pillanatra. Nehéz volt elképzelni azt a helyzetet, hogy bárhova megyek, akkor antiszemitáznak, most pedig olyan ortodox rabbikkal tárgyalok, akik kalap, szakáll (mutatva), pajeeesz (flegmán), fekete-fehér fityegő, nem tudom, minek hívják" – okozott ismét derültséget a hallgatóság soraiban a stand-upba átevickélő jobbikos politikus, és hozzátette, hogy az egész helyzetnek „volt egy kis pikantériája". Itt tudja megnézni, ahogyan Gyöngyösi Márton kifigurázta az ortodox rabbik öltözködését.Ezen a ponton el kezdett mentegetőzni, elmondta, hogy „ez a zsidó kör" jó és aktív kapcsolatot ápolt a hírhedten anticionista korábbi iráni elnökkel, aki a jobbikos politikus megfogalmazásában „a patás ördöge a cionista lobbinak".– vallott színt antiszemitizmusáról tágra tárt karokkal Gyöngyösi Márton. Emlékezetes, a jobbikos politikus egy lapinterjúban tagadta, hogy ő és pártja antiszemita lenne.Gyöngyösi Márton a Jobbik ökleként, egyik leghangosabb politikusaként számos hazai kisebbségnek esett neki. Mivel – diplomata édesapja kiküldetése miatt – gyermekkorának jelentős részét a Közel-Keleten töltötte, így a palesztinbarátság mellett erős Izrael-ellenesség alakult ki benne. Ezt tökéletesen tudta kamatoztatni a 2003-ban alakult szélsőjobboldali Jobbikban, amelybe 2006-ban lépett be. A hazai zsidóság és Izrael ellen számos alkalommal kelt ki, ennek egyik eklatáns példája volt, amikor aJewish Chronicle nevű izraeli lapban megkérdőjelezte a magyarországi holokauszt áldozatainak számát,az „izraeli térhódításról" pedig úgy nyilatkozott, hogy a zsidók nemkívánatosak Magyarországon. Az Origo a napokban mutatta be azt a felvételt, amelyen arról értekezett, hogy hadat kellene üzenni Izraelnek, az összes izraeli polgár nemzetbiztonsági kockázatot jelent, valamint a hazai zsidóság a cionizmus oldalára állt. Nem véletlen, hogy a Jobbik elnökhelyettese a náci háborús bűnösök felkutatására szakosodott Wiesenthal Központ 2012-es összeállításában a világ hetedik legantiszemitább embereként szerepelt.