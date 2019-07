Zökkenőmentes a családvédelmi akcióterv ügyintézése

Októberre teljesen új aszfaltréteget kaphat a vásárhelyi Ferenc utca

A vásárhelyi Ferenc utca a város legrosszabbjai közé tartozik: a kátyúk egymást érik, és a tramtrainmunkálatok miatti terelések is nagyon megnövelték a forgalmát. Megkezdték a kátyúzás előkészítését: most ezt is kerülgetik a közlekedők.