Végre itt a XXV. Szegedi Borfesztivál

Így rögtön az első napon is őrületes lesz a hangulat, hiszen a kínálatban a Four Fathers és Malek Andrea koncertje is megtalálható, a rockrajongók pedig a Vacsora Zsuzsival fellépésének örülhetnek. Ne is legyen kérdés, hogy hová mész ma este18.30 FELVONULÁS a Dugonics térről a Széchenyi térig: A Pavane EgyüttesselBorrendek: Borbarát Hölgyek Dél-alföldi Társasága, Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa, Európai Borlovagrend Szegedi Legátusa, Szent Vince Borrend, Siklósi Gasztro- és Borbarátnők Egyesülete, Szőregi Rózsahölgyek Rendje19.00 Megnyitó20.00 Four Fathers Acapella koncert21.00 Docpiano Band19.00 Tabatabai Nejad Flóra és zenekara20.00 Malek Andrea koncert21.00 Jaffa TrióPizza Monkey színpad19.30 Members Rockabilly Band21.00 Vacsora Zsuzsival koncert