Baby boom a budapesti állatkertben, most tanul ugrálni a kenguru kölyök

A Fővárosi Állat- és Növénykertben az elmúlt hónapokban olyan sok kisállat született, hogy igazi baby boom van.

Az őszi szünet kezdetére kimerészkedett végre anyja zsebéből

a párhetes Parma-kenguru kölyök is és elkezdte gyakorolni az ugrándozást.

Bár kengurukkal már több mint 150 éve foglalkoznak Budapesten, ezt a fajt korábban még soha nem mutatták be. Persze ennek részben az is az oka volt, hogy a természettudósok a Parma-kengurukat hetven éven át kihaltnak hitték, amíg fel nem fedezték néhány fennmaradt, túlélő állományukat. Valamivel később az is kiderült, hogy az újonnan érkezett állatok mindjárt egy kölyökkel is megörvendeztetik az állatkertet.

A gyerekek kedvenc szurikáta lurkója is mostanra vette végre a bátorságot, hogy kibújjon az anyja mögül. A tevecsikó, sörényes hangyászkölyök, a skarlát íbisz fióka és az ifjú koronásdarvak mellett a legnépszerűbb jövevény talán a két orangutánbébi, de a tapírkislány botladozásait is órákig lehet nézni.

Ez még egy nyári videó róla:

Az őszi szünetre különböző kedvezményekkel készül az állatkert. Gyerekeknek és nyugdíjasoknak is akciós belépőket kínálnak.