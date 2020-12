Gyász: koronavírusban halt meg a Gáspár család közeli barátja

Gáspár Bea alig hitt a fülének, amikor meghallotta, hogy a család egy közeli barátja is elkapta a koronavírust, hiszen biztos volt benne, hogy az „isten háta mögötti” apró településen biztonságban vannak.

Gáspár Beát kemény fából faragták és egészen mostanáig nem ismerte a félelmet. De a járvány ezt is megváltoztatta. Bea asszony ugyanis közvetlen környezetében tapasztalhatta meg, hogy a vírus igenis veszélyes és még egy egészséges embert is képes legyőzni. Bea egy vasárnapi élő bejelentkezésében ejtett el egy félmondatot a család barátjáról, aki nemrég belehalt a koronavírus-fertőzésbe. A Ripostnak pedig részletesen mesélt a tragédiáról.

„Sosem voltam vírustagadó, de bevallom, azt gondoltam, hogy Nógrádmegyerben, itt, az isten háta mögött biztonságban vagyunk. Éppen ezért március óta csak akkor hagytam el a település határát, ha elkerülhetetlen volt, és itt a faluban is minden szabályt szigorúan betartottam, vagyis viseltem maszkot, ha kiléptem a kapun és ügyeltem a távolságtartásra is. Közben pedig egyáltalán nem számítottam rá, hogy itt is felütheti a fejét a korona. Pedig megtörtént” – kezdte a lapnak Bea asszony, aki elárulta, falujában egy mentőtisztként dolgozó középkorú férfi az első áldozat.

„Jól ismertük szegény embert. Mondhatjuk, hogy a családunk közeli barátja volt. Mentőtisztként dolgozott és feltehetően munka közben fertőződhetett meg a vírussal.

Bíztunk benne, hogy a szervezete legyőzi, hiszen életerős ötvenöt éves férfi volt, de sajnos nem így lett. Nagyon megrázott minket a halálhíre…”

– mondta szomorúan Bea, aki eddig is tervezte, hogy beadatja magának a hazánkban is hamarosan elérhető védőoltást, de ma már biztos benne, hogy az elsők között szeretne lenni.

„Egyetlen percig sem volt kérdés számomra, hogy a védőoltás jelenti az egyetlen megoldást a vírus ellen, de eddig úgy voltam vele, hogy kivárok és nem sietem el a beadatást. Most viszont azt szeretném, ha mielőbb megkaphatnám én is és a családtagjaim is. Már regisztráltam is az online felületen. Bízom a hazai szakemberekben, akik majd engedélyezik a szérumot, és nem foglalkozom a rengeteg vírusszkeptikussal, akik mindenféle ál- és rémhírt terjesztenek az interneten” – jelentette ki határozottan Gáspár Bea.