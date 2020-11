Rebel Wilsonra rá sem lehet ismerni. Így fogyott le 22 kilót a színésznő

Megunta a saját korlátait és életmódot váltott. Az elmúlt 10 hónapban 22 kilót adott le.

Rebel Wilson negyven éves lett és úgy döntött, hogy új életet kezd. Az év elején az Instagramján jelentette be, hogy 2020 az egészség éve lesz az életében és legalább 20 kilót lead. Következetesen meg is valósította amit eltervezett. Kitartó volt és azt mondta, hogy a karantén is segített neki abban, hogy jobban tudjon figyelni önmagára.

A színésznő még a nyáron egy interjúban őszintén beszélt arról, hogy túlsúlyának lelki oka volt. Egyszerűen nem mert változtatni a testképén, mert hosszú ideje azt sulykolták belé, hogy munkájára és rá, csak azzal a karakterrel van szükség. Úgy érezte magát biztonságban, hogy cipelte a felesleget, mert nem volt annyi önbizalma, hogy elhiggye nem csak jellegzetes kinézete miatt kell a rendezőknek

A munkám során gyakran kaptam külön amiatt munkát és ezzel együtt sok pénzt, ha minél nagyobb méretű voltam. Ez pedig eléggé össze tudja zavarni az embert – mondta.

Azóta komolyan veszi a napirendjét és betartja a diétát, ami mellett elkötelezte magát, sőt nemrég sportolni is elkezdett.

A módszer, amit választott az emésztési rendszer egészségét tartja szem előtt és ehhez igazítja az étrendet. A régóta ismert Mayr diétával már csak pár kilót kell leadnia és eléri a 75 kilós álomhatárt. Azt is bevallotta, hogy az életmódváltás előtt háromezer kalóriát evett meg egy nap és rengeteg szénhidrátot fogyasztott.

Ha érdekli a módszer itt vannak a legfontosabb jellemzői:

1 Az étrendet halakból, könnyen emészthető húsokból és sok zöldségből kell összeállítani.

2. Tilos a koffein, a cukor, a nassolás és a glutén tartalmú ételek, édesség helyett gyümölcsöt lehet fogyasztani.

3. Csökkenteni kell, vagy teljesen elhagyni a tejtermékeket.

4. Fontos, hogy lassabban egyen és többször rágja meg a falatokat, mint szokta.

5. Csak az étkezések között igyon, lehetőleg vizet és legalább két litert naponta.