140 millióból fejlődik az ipari park Csongrádon

Csongrád 1998 óta használhatja az ipari park címet. A kistérség ipari központja 35 hektáros területen terül el, jelenleg harmincegy vállalkozás működik itt. Neves cégek gyarapítják a park cégsorát, köztük olyanok is, amelyek már több mint tíz éve vannak jelen a csongrádi ipari park életében.



Csongrád önkormányzata mint üzemeltető lehetőségeihez mérten fokozatosan fejleszti az infrastruktúrát, bővíti a területet. Most csaknem 140 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyertek a „Csongrádi Ipari Park fejlesztése" című pályázatukkal. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés 100 százalékban finanszírozta az infrastrukturális fejlesztését célzó pályázatot.



Az elnyert pályázati forrásból az ipari parkban 325 méter hosszú aszfaltburkolatú utat építettek, ami a park belső közlekedési lehetőségeit javítja, ezután már több irányból is meg lehet közelíteni a területet. Ezen felül kiépült a csapadékvíz-hálózat, megvalósult az ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztése, valamint az elektromos hálózat bővítése is.