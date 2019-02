Emlékezni és emlékeztetni jöttek - Fotók

Csongrádon a városi megemlékezésen, a temetői kopjafánál Cseri Gábor alpolgármester hangsúlyozta, egy rossz eszme szörnyű értelmezése következtében mindenki áldozattá vált, akit vallattak, megkínoztak, megbélyegeztek vagy üldöztek. – Nemcsak emlékezni, de emlékeztetni is jöttünk – emelte ki Cseri Gábor.A helyi Fidesz megemlékezésén Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes arról beszélt: generációjának meghatározó napjai október 23-a és február 25-e, mivel ők saját sorsukon tapasztalták meg a kommunista diktatúrát.A kommunista diktatúrák áldozataira Vásárhelyen is emlékeztek. Az Emlékpont konferenciatermében Martinkó Károly író, újságíró, nyugalmazott rendőr alezredes, a Hittel, szívvel, fegyverrel című kötet szerzője az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről beszélt rendhagyó történelemóráján. A fővárosba tartó szovjet harckocsioszlopot megállító kislány és a jászberényi templom híveire kiadott tűzparancsot megtagadó szovjet katonatiszt története is elhangzott. Délután mutatták be a Kárpátaljai tragédia című dokumentumfilmet, a vetítés előtt Hajduk Márta rendező mondott bevezetőt.Az emléknap alkalmából közös közleményt juttatott el lapunkhoz a Fidesz–KDNP vásárhelyi szervezete. Leszögezik: a kommunizmus igazi arca a terror, a megfélemlítés, a közösségek elleni gyűlöletkeltés, amely az ideológia lényegéből következik.A makói megemlékezésen, a Csanád vezér téri 56-os kopjafáknál Czirbus Gábor alpolgármester köszöntője után Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató mondott beszédet. Emlékeztetett rá: a kommunizmus Makón és környékén háromszor is áldozatait szedte. Először a Tanácsköztársaság idején, amikor Vásárhelyi Kálmán népbiztos halálának megtorlásaként végeztek ki többeket, köztük Návay Lajost, aztán 1944-től az 50-es évekig, amikor hadifogságba, internálótáborokba és málenkij robotra hurcoltak sokakat – harmaduk sosem térhetett haza. És megtorlás jött az 1956-os szabadságharc után is, amit kivégzések, bebörtönzések, derékba tört életek követtek – idézte fel.