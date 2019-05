Hamarosan felcsendül A muzsika hangja Csongrádon

A legjobbját adja a csongrádi társulat. A muzsika hangját háromszor, csütörtökön, pénteken és szombaton láthatja közönség. Fotó: Torma Imre

A csongrádi társulat 2010 decemberében alakult újjá Ferentzi Katalin rendező vezetésével. A műkedvelő színjátszók azóta már számos előadáson túl vannak, olyan darabokat állítottak sikerrel színpadra, mint az Üvegcipő, a Család ellen nincs orvosság, az Egy csók és más semmi, a Menyasszonytánc, a Hegedűs a háztetőn vagy a Sose halunk meg. Most a legendás musicalt, A muzsika hangját adják elő, ami nemcsak a szereplőknek nagy kihívás, de a szervezőknek is feladta a leckét.– Régóta a szívem vágya volt, hogy ezt a darabot színpadra állítsuk, mert mindig különleges érzés gyerekekkel együtt dolgozni. A színészek tavaly szeptember óta készülnek, de az egyeztetéseket, tárgyalásokat már egy éve megkezdtük a szerzői engedélyekről. Eleinte olyan összegekért kaptuk volna meg a darabot, amit nem is tudtunk volna vállalni, végül sikerült megfizethető szerzői jogdíjakban megállapodni – számolt be a nehézségekről Ferentzi Katalin.A darabban kiemelt szerepe van a von Trapp család gyermekeiből összeállt kórusnak, így a társulatnak új szereplőket kellett keresnie, ebben Varga Zsuzsanna zenetanárnő segített. A legidősebb gyerekszereplő tizenhat, a legfiatalabb pedig még csak nyolcéves. – Az előző zenés darabjaink után kaptunk kritikákat a hamis hangok miatt, ezt szerettem volna elkerülni. Szerencsére szépen éneklő, színpadon jól mozgó gyerekeket tudtunk találni. A két fiú és öt lány jó barátok is lettek a próbafolyamatok során, sokat segítettek egymásnak. A próbákat pedig néha jobban bírták, mint a felnőttek, teli vannak energiával. Jól lehetett őket instruálni, úgy viselkedtek, mint az igazi színészek – beszélt a gyerekszereplőkről a rendező.A színtársulat évről évre nehezebb darabokat ad elő, Ferentzi Katalin rendező feszegeti a szereplők határait. A muzsika hangja az eddigi legnagyobb kihívás a számukra, de a próbák alapján úgy néz ki, összeállt a nagy egész, és a karaktereket is jól sikerült eltalálni.A darabot csütörtökön, pénteken és szombaton láthatja a közönség a csongrádi Művelődési Központ Magyar Király dísztermében, de a társulat szeretné más városokba is elvinni A muzsika hangját. Egy erdélyi meghívásuk már van, de – lévén, hogy szinte önfenntartó amatőr társulatról van szó – a szükséges források hiánya miatt ennek sem biztos, hogy eleget tudnak tenni.