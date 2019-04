Ki Mit Tud? versenyen szerepeltek a csongrádi diákok - Fotók, Videó

Zsúfolásig megtelt a Művelődési Központ Magyar Király díszterme az első városi tehetségkutatón, az izguló szülők mellett fellépésükre váró, magabiztos vagy lámpalázas indulók, no meg persze lelkes szurkolók töltötték meg a termet. A városi diák Ki mit tud?-ra csaknem hatvanan neveztek, az elsős általános iskolástól egészen a végzős gimnazistáig mindenki meg akarta mutatni magát.Külföldi vendégek is érkeztek a tehetségkutatóra, Csongrád testvérvárosából, Belchatow-ból három fiatal a Ki mit tud? kedvéért jött a városba.A gyerekek zenekar, szavalás, tánc, bűvészkedés, ének és hangszeres kategóriában szórakoztatták egymást és a közönséget, sőt, még egy beatboxos induló is akadt. Gácsi Martin a hangszeres kategóriában próbálta ki magát, a tizenhét éves fiú négy éve kezdett basszusgitározni.– Édesapám is gitározik, de most nagybátyám hangszerén játszottam. Magamtól, otthon tanultam meg zenélni, négy éve gitározok. A Bársonyban Kovács Gábor tanár úr tudta, hogy játszom gitáron, ő biztatott, hogy jelentkezzek a Ki mit tud?-ra. Különösebben helyezést nem várok, örülök, hogy megmutathattam, mit tudok. Szeretnék majd komolyabban foglalkozni a zenéléssel, jó lenne összehozni egy zenekart. Az egyik fellépő együttes tagjai mondták, hogy közülük még pont egy basszusgitáros hiányzik, lehet, hogy velük játszhatok majd – mondta el a középiskolás.A fiatalok produkcióit kategóriánként külön díjazták, azon belül pedig az alsós, felsős és középiskolás korcsoportokat is, így a fellépők több mint fele helyezéssel és ajándékkal távozhatott.